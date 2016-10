Tampoco se jugará la 10ª fecha de Liga Uruguaya A.U.F el próximo fin de semana… solo el clásico Nacional – Peñarol en la capital

Todo lamentable, en la jornada del pasado lunes a la noche, y tal cual lo informábamos en estas páginas, se llevó a cabo la reunión de la Mesa Ejecutiva de la A.U.F, conjuntamente con los delegados de los equipos participantes en la presente edición del máximo torneo a nivel país en la disciplina.

Lo primero, no estuvo presente en dicha reunion el presidente Alejandro Tapia, y dicha reunión estuvo presidida por el vice Carlos Galati, eso por un lado, básicamente la reunión tenía como puntos a tratar, la fijación de los partidos que fueran suspendidos en su momento, y se encuentran pendientes de disputa, y la información de cómo se define el campeonato de Liga Uruguaya en esta temporada, estos debían ser los puntos básicos a tratar en el orden del día en dicha reunion, es más, el comunicado enviado por parte de la Mesa Ejecutiva así lo expresaba en forma textual.

Por parte del equipo salteño Ferro Carril F.C Fútbol Sala estuvieron presentes, como delegados representantes, Raúl Rodrígez, y Álvaro Botto, quienes atentos a todo lo que pasaba en la hora 45 minutos que duró la reunión, donde tras el cierre, lo único que quedó claro es que solo jugarán el próximo fin de semana en la capital del país, el partido clásico pendiente por la 8ª fecha entre Nacional – Peñarol, luego el otro fin de semana (29, y 30/10) se jugarán los otros partidos atrasados (Dolores – Malvín, y Old Christians – Peñarol), para retomar luego la competencia general, con la disputa de la décima fecha, recién dentro de quince días (si no sucede nada raro), allá por los días sábado 5, y domingo 6 del próximo mes de noviembre.

Sin dudas lamentable lo que viene sucediendo en la interna de la Mesa Ejecutiva de la A.U.F (Rama Fútbol Sala), no solo en lo que refiere a los temas organizativos, sino también de potestades (que de hecho las tiene) para decidir sobre temas importantes, donde queda en claro que por ejemplo los equipos “grandes”, llámese Nacional y Peñarol, tratan siempre de hacer “pesar” su peso político, pero todo redundante en ventajas deportivas para ellos mismos… sin pensar nunca en el resto, y ni que hablar en la competencia misma, las cosas como son.