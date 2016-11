En la jornada de hoy a la noche, con la disputa de unos de los partidos destacados de la primera fecha (Torneo Apertura), se inicia la disputa del campeonato “Salteño” de Futsal a nivel local. Una competencia que como ya lo habíamos informado en estas páginas, promete ser interesante, apasionante y por demás competitiva en ambas divisionales.

No podía tener mejor cruce el inicio del torneo en primera división, porque hoy estarán frente a frente dos equipos que seguramente desde el vamos buscarán ser protagonistas. Lo de Ferro Carril se sabe, es el último campeón “Salteño”, se encuentra participando de Liga Uruguaya y habrá que ver qué plantel presenta hoy el franjeado, y por el lado de Ceibal, equipo “aguerrido”, complicado y uno de los que siempre se “mete” en la definición. Un “bautismo” de lujo, para lo que será el arranque de la temporada 2016 – 2017 de la disciplina a nivel local…a jugar.

La competencia prosigue mañana viernes, el sábado y domingo próximos en ambas divisionales. Se jugará en los escenarios de Ferro Carril y Universitario respectivamente

EL RESTO DE LOS PARTIDOS DE LA FECHA

Viernes 4 de noviembre

Escenario: Estadio de Ferro Carril

Hora 21.30: RIVER PLATE vs SALTO ROWING (“A”)

Sábado 5 de noviembre

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Hora 19.00: CHANÁ vs FLORIDA (“A”)

Hora 20.30: TIGRE vs PEÑAROL (“B”)

Hora 22.00: ATL. ARSENAL vs UNIVERSITARIO (“A”)

Domingo 6 de noviembre

Escenario: Gimnasio de Universitario

Hora 19.45: ALMAGRO vs BARCELONA (“B”)

Hora 21.15: SALTO URUGUAY vs G 5 (“B”)

Escenario: Estadio de Ferro Carril

Hora 20.30: PARQUE SOLARI vs DUBLÍN CENTRAL (“B”)

Hora 22.00: SP. CERRO vs SALADERO (“B”)

Detalles para esta noche

Así jugarán

Liga Salteña de Futsal: Temporada 2016 – 2017

Jueves 3 de noviembre

Escenario: Estadio polideportivo “1º de Diciembre de 1912” (Ferro Carril)

1ª Fecha: Torneo Apertura

Divisional “A”: Campeonato “Salteño”

Valor de la entrada: General $ 30.00 (Dos por $ 50.00)

Hora de comienzo: 22.30 Hs.

Árbitros: José G. De los Santos – David Argaín – Píriz

FERRO CARRIL F.C vs CEIBAL