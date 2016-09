El equipo de Ferro Carril F.C Fútbol Sala, único representante de nuestro departamento en el máximo torneo de la disciplina a nivel país, jugará nuevamente de local esta noche en su estadio polideportivo recibiendo a su similar de Central Durazno a partir de la hora 20,00.

Sin dudas otro partido por demás atractivo, y clave para los intereses del “franjeado” salteño, que tal cual informábamos en ediciones anteriores, hoy ocupa la quinta (5ª) posición en la tabla General y/o Acumulado, y la segunda (2ª) en esta seguna rueda de lo que se lleva jugado de campeonato.

El equipo salteño viene realizando una muy buena campaña en todos los aspectos, pero básicamente en lo estricatamente deportivo, su producción en cancha ha sido motivo de elogios en la propia capital del país, y ha sido reconocida por los rivales más “encumbrados” desde siempre (llámese “históricos” y “poderosos”), esto es así, y por derecho adquirido el equipo de Ferro Carril F.C es justo merecedor de dichos elogios vertidos, en favor de lo que ha mostrado el representante de Salto en esta edición 2016 de Liga Uruguaya, las cosas como son.

Habrá que ver, una de las virtudes de Ferro Carril ha sido encarar cada juego como si este fuera una final, un plantel que ha trabajado en forma seria, responsable y con compromiso de causa desde el inicio miesmo de los trabajos de pretemporada, claro, después los resultados se vieron en cancha. Hoy es otra prueba, no existe rival accesible, lo sabe el “franjeado”, y es por eso que también ha preparado el juego de esta noche ante Central Durazno tomando todos los recaudos necesarios, a modo de no verse sorprendido luego, asi se ha preparado Ferro Carril de cara a cada uno de sus partidos disputados hasta el momento, así de simple, así de sencillo.

Detalles para esta noche

Así jugarán

Liga Uruguaya de Fútbol Sala A.U.F: Temporada 2016

Primera división

5ª Fecha: Torneo Clausura (2ª Rueda)

Sábado 17 de septiembre

Escenario: Estado poli deportivo “1º de Diciembre de 1912” (Ferro Carril F.C).

Valor de la entrada: General $ 100,00.

Hora de comienzo: 20,00 Hs.

Árbtros A.U.F: (a designar).

FERRO CARRIL F.C vs CENTRAL DURAZNO

Los otros partidos

Peñarol vs Dolores.

Huracán Buceo vs Nacional

Club Banco República vs Malvín.

Old Christians vs Boston River.

UTU -ITS vs Parque Cubano

Posiciones

Nacional 41, Old Christians 40, Club Banco República 37, Peñarol 36, Ferro Carril F.C 27, Dolores 26, Malvín 25, Central Durazno 19, Boston River 10, UTU – ITS 10, Parque Cubano 8, Huracán Buceo 3