Y esta ha sido la forma de trabajar del equipo salteño Ferro Carril F.C Fútbol Sala, desde el mismo momento que decidió participar del máximo torneo de la disciplina a nivel país, en dicha competencia, donde el justo aclarar, y se sabe, están los mejores a nivel país, queda claro que toda la producción de un equipo en cancha se consigue en base a trabajo, trabajo, y más trabajo de cada uno de los planrteles entre semanna, esto es así y no existe otra forma, a la hora de intentar conseguir buen rendimiento y por ende resultados positivos.

El equipo “franjeado” salteño Ferro Carril F.C entendió el mensaje desde el vamos, en lo que refiere al equipo salteño, la gran “ventaja” de haber tenido a uno de sus máximos referentes, hablamos del coordinador Gustavo Galluzzo, participando de dicha competencia por varias temporadas como jugador, defendiendo al Club A. Universitario allá por los años 2003 – 2006, y dicho aspecto sin dudas que dotó de experiencia a Galluzzo, de cara a lo que es hoy la participación del equipo “franjeado” en dicha competencia, eso es así.

Sabe Ferro Carril como se manejan las cosas, esto en el buen sentido de la palabra, y deportivamente hablando, que quede claro a qué nos reeferimos y no se malentienda, hablamos de lo estrictamente deportivo, las cosas como son.

Por eso decimos, y es un tema que hemos manejado en informes anteriores, acerca de lo que ha sido el pasado, presente y futuro del único representante por Salto en la competencia de Liga Uruguaya de Fútbol Sala A.U.F en la presente temporada.

El equipo salteño ha tratado siempre de no dejar nada librado al azar, y después en cancha se sabe, los resutados son accidentes del deporte, pero también es claro que aquel equipo que haya trabajado con seriedad y responsabilidad, y con firme compromiso de causa, podrá seguramente ir consiguiendo los objetivos planteados… esto ha sucedido con Ferro Carril F.C Fútbol Sala, y no lo decimos nosotros, solo basta observar los números en ambas tablas de posiciones (Apertura, Clausura y Acumualado), para darse cuenta de lo que ha sido el desempeño del equipo salteño en esta competencia.

DANIEL SILVEIRA

Los partidos de la 8ª fecha del Clausura en Liga Uruguaya

Ferro Carril F.C Fútbol Sala por sacarse la “espina” ante “ Banco”, y el “clásico en la capital

FERRO CARRIL vs CLUB BANCO REPÚBLICA

NACIONAL vs PEÑAROL

HURACÁN BUCEO vs OLD CHRISTIANS

UTU – ITS vs DOLORES

CENTRAL DURAZNO vs MALVÍN

BOSTON RIVER vs PARQUE CUBANO