Fútbol Sala A.U.F. confirmado, no viene Huracán Buceo para jugar su compromiso por la 11ª, última fecha del Clausura

Un poco lo que se pensaba, tras comunicado llegado a la dirigencia de Ferro Carril F.C Fútbol Sala desde la Mesa Ejecutiva de la A.U.F, el que informaba acerca de la no presencia del equipo de Huracán Buceo capitalino para afrontar ante el “franjeado” salteño el próximo domingo su partido por la 11ª, y última fecha del torneo Clausura aquí en Salto. Esto era factible, incluso ya lo había manifestado el delegado del equipo de Huracán Buceo a sus pares de Ferro Carril, que al entender que su equipo ya estaba eliminado, y sin chances de acceder a la definición, se prefería abonar la multa correspondiente por la no presentación, y no viajar a Salto para jugar dicho compromiso.

De esta forma, el equipo salteño sumará los tres puntos en disputa y quedará definitivamente en el casillero número cinco de la tabla General y/o Acumulada, esperando ahora por el rival en serie de play offs semifinal (al mejor de dos partidos) del próximo día miércoles aquí en Salto, rival que saldrá según los resultados que obtengan Peñarol y/o Club Banco República en la última fecha en los partidos que se disputarán en la capital del país.