Y en definitiva es lo que debe pasar, por eso lo decíamos en informes anteriores, uno de los aspectos a favor del equipo salteño, es saber cómo se maneja esto, la experiencia obtenida por el coordinador general Gustavo Galluzzo allá por los años 2003 – 2006 formando parte del equipo del Club A. Universitario jugando Liga Uruguaya, termina siendo clave a la hora de saber, y conocer el Cuerpo Técnico cómo se debe manejar un equipo ante determinada situación, cómo ésta por ejemplo, donde ya se sabe que no tendremos competencia oficial por varios días, y el equipo debe seguir trabajando en forma normal, y como lo ha venido haciendo a lo largo de toda la temporada, no hay otra manera, a la hora de intentar conseguir los resultados. El momento de Ferro Carril F.C Fútbol Sala no es casualidad, hoy el equipo salteño se ubica en el quinto lugar de la tabla General y/o Acumulado, producto de lo que ha sido la gran campaña realizada, las cosas como son.

POR DERECHO

ADQUIRIDO

A Ferro Carril nadie le “regaló” nada, es más …le “quitaron” tres puntos de un partido legítimamente ganado en cancha (1ª fecha del Apertura ante UTU – ITS), ante un rival que no protestó una situación de atraso administrativo (envío de lista de jugadores) sobre el cual Ferro había puesto sobreaviso en tiempo y forma a las propias autoridades de la A.U.F, esto fue así. Por eso decimos, el equipo salteño siempre trabajó a conciencia, y sabedor de cómo se maneja esto, es por eso que se ha decidido trabajar en forma normal en estos días donde no se jugará la fecha que estaba fijada.

REUNIÓN CLAVE

EL PRÓXIMO LUNES

EN LA A.U.F

El próximo lunes 17 del corriente a la hora 19.00, en el local de la A.U.F en la capital del país, se estará llevando a cabo una reunión por parte de la Mesa Ejecutiva, donde estarán presentes los delegados de los equipos participantes de la presente edición de la competencia, donde se estará tratando básicamente el tema de la definición de la Liga en semifinales, y las fechas, para cuando se retome la competencia, ya que existen varios partidos pendientes de disputa (ninguno tiene involucrado a Ferro Carril), para de esa forma diagramar nuevamente el calendario de partidos restantes del torneo Clausura.