La Comisión Directiva de River Plate resolvió el retiro de confianza al Tribunal Arbitral, luego de haberse pronunciado tras los hechos de violencia, sucedidos en ocasión del reciente partido entre los albirrojos y Ceibal en el Parque Carlos Ambrosoni, válido por el torneo Sub 18 del Consejo Único Juvenil. El dirigente, Cr. Mauricio Ocha, compareció ayer a la noche en el Consejo Superior. Dio lectura a la denuncia del árbitro que en el formulario apunta directo al DT de Ceibal, Julio Santín, como eje-promotor de la situación creada.

Tras ello, pasó revista al fallo del Tribunal, que deslinda de responsabilidad a Santín y “considera responsable de la suspensión del encuentro a la parcialidad del club River Plate, recordándole a dicha institución que de reiterarse dichas conductas la sanción será de mayor entidad”. Se dio por finalizado el partido, 3 a 1 a favor de Ceibal, sancionándose a River Plate con la pérdida de los derechos de locatario por cinco fechas.

A la luz de ello, la Comisión Directiva de River Plate, resolvió el retiro de confianza al Tribunal Arbitral. El Cr Ochoa, no juzgó la resolución. Se limitó a leer la denuncia del árbitro y el contenido del fallo.

LA VUELTA DE FERRO Y LA “U” JUGANDO EN DOMINGO

Todo hace suponer que Ferro Carril retornará el fin de semana que viene a la disputa del torneo de OFI. En ese caso su partido ante Salto Uruguay, postergado para el miércoles 31 de julio. Caso contrario, el domingo en el Merazzi. Universitario a su vez jugará el domingo en el Dickinson a la hora 15.30′. Los dos partidos en paralelo, por la serie de la que es puntero. Bella Vista de Paysandú que será local, no aceptó jugar el sábado.

La fecha que viene, para tener en cuenta.

DOMINGO 28 DE JULIO. 1ª fecha.

Campeonato Clausura. Divisional “A”

PARQUE RUFINO ARAÚJO

Hora 15.30′- Ceibal vs Progreso.

CANCHA DE D. ARTIGAS

Hora 15.30′- Salto Nuevo vs River Plate.

CANCHA DE NACIONAL

Hora 15.30′- Nacional vs D. Artigas.

CANCHA DE SALADERO

Hora 15.30′- Libertad vs Saladero.

**********

CONDICIONAL

Domingo 28 de julio.

PARQUE LUIS T. MERAZZI

Hora 15.30′- Ferro Carril vs S. Uruguay.

***********

Miércoles 31 de julio.

CANCHA DE SALADERO

Hora 20: Gladiador vs Universitario.

**********

CONDICIONAL

Miércoles 31 de julio.

PARQUE ERNESTO DICKINSON.

Hora 19.30′- Ferro Carril vs S. Uruguay.

**********

SUB 14, AGRESIÓN Y DENUNCIA

El presidente Juan Ramón Guarino, aludió a lo acontecido tras la final en Sub 14, donde fue insultado el presidente del Consejo Único Juvenil, Juan Mainardi y agredido el vicepresidente, Miguel Rognoni, “por parte de un funcionario de Universitario, de apellido Correa”, según señaló. Posteriormente se estableció el nombre completo: Joaquín Correa. El presidente especificó que se radicó denuncia penal, “para irse hasta las últimas consecuencias”.

El delegado de Universitario, subrayó que la institución actuará en consecuencia ante el hecho consumado.

CON LAS SANCIONES

Desde el Tribunal de Penas, estas promulgaciones: Matías Bentín (Ferro Carril) 2, Marcel Lemes (Progreso) 4, Richard Nessi (Preparador Físico de Progreso) 3 y Facundo González (Salto Nuevo), preventiva.

CUMBRE EN LA “C” CON JUECES Y NEUTRALES

Desde la delegación de la divisional “C” en el Consejo Superior, solicitud planteada para que se produzca una reunión urgente entre representantes de las gremiales de árbitros con neutrales, a los efectos de analizar los últimos hechos de violencia sucedidos. Entre hoy y mañana se verificará la instancia, sosteniéndose la duda respecto la continuidad del campeonato en categoría Sub 23, actualmente en disputa.