Jugada la 6ª fecha, el representante salteño mantiene puesto de clasificación, está quinto en el Acumulado, y 2º en el torneo Clausura

Sin dudas que más allá de la excelente campaña de Ferro Carril F.C Fútbol Sala en la presente edición de la Liga Uruguaya, queda claro que el camino por recorrer aún es largo, y por demás complicado para llegar al objetivo

primario, que no es otro que “meterse” definitivamente en la zona de clasificación dentro de los seis primeros, los que luego en dos series inter zonales conformadas según las posiciones finales, buscarán estar en lucha por el título. Sin dudas que lo de Ferro Carril es digno de elogio, un equipo que decide participar en esta temporada, con un plantel conformado por jugadores básicamente locales, y sin experiencia anterior en este tipo de competencia de alto nivel. Vale recordar que aquí están los mejores de la disciplina a nivel país, eso sin dejar de lado la presencia de aquellos a los cuáles hemos decidido colocar el mote de “históricos”, y “poderosos”, que de hecho lo son, no solo debido al poder económico que cuentan para “armar” sus planteles, sino por haber tenido participación ininterrumpida en el campeonato cada vez que se ha jugado, las cosas como son.

Por eso decimos, la campaña de Ferro Carril viene siendo realmente notable, máxime si tenemos en cuenta, y observamos las tablas de posiciones (Acumulado y Clausura) hoy día, y vemos al equipo salteño ocupando puestos de vanguardia. Todo conseguido en base al trabajo serio, responsable, y al esfuerzo comprometido de todo el plantel, esto es así, porque de otra forma no se podrá entender el presente del equipo salteño en esta competencia, pensamos que valía el destaque, más allá de la posición final que alcance el equipo al cabo de la fase regular de la competencia, las cosas como son.

DANIEL SILVEIRA