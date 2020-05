Avanzando mayo y llegando junio

El lunes de esta semana, cuando a nivel de la Comisión Directiva de Ferro Carril, se decidió iniciar gestionar antes sus pares de la Divisional «A», a los efectos de definir una posición inherente al inicio o no de la temporada 2020.

El avance del mes de mayo y la cercanía de junio, generan esta toma de posición de Ferro Carril y a través de ese tirar cables con los clubes involucrados, plantean que se manejen situaciones de futuro.

Entre tanto enjambre de especulaciones en una dirección y en otra, desde la cúpula directriz albinegra, la postura es una: si hasta determinado mes la temporada no despunta, la cancelación puede ser inevitable.

A su vez, regirá un objetivo: que a nivel de quienes guardan relación estrecha con el fútbol, Directores Técnicos, Preparadores Físicos, jugadores, etc, se sepa a ciencia cierta que en determinados meses EL FÚTBOL NO VOLVERÁ.

En este caso se remarcó a EL PUEBLO, que «es necesario coincidir que en junio, julio y agosto será imposible jugar, porque frente al invierno y los controles de sanidad más la insuficiencia económica de los clubes, todo será cuesta arriba».

Es entonces que la ilusión -más o menos fundamentada- es que el fútbol PODRÍA (podría), tener su inicio a partir de setiembre. Pero en principio: nunca antes.