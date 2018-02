Fútbol Sala

En la jornada de hoy domingo, con catro partidos, en dos escenarios diferentes, prosigue la disputa de una nueva fecha del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala en ambas divisionales.

Tal cal lo hemos venido informando en ediciones anteriores, y posterior a la última reunión semanal de la Liga Salteña de Fútbol Sala realizada el pasado día miércoles, hoy tendremos triple jornada en el gimnasio del Club A. Universitario, y un partido en el estadio de Ferro Carril F.C donde el equipo “franjeado” local estará recibiendo a su “clásico” rival Universitario, en uno de los juegos destacados de la fecha, por no decir el más destacado.

La fecha en curso se estará completando en la jornada de mañana lunes, con la disputa de un solo partido en el gimnasio rojo de la “U”, ya que en dicho escenario mañana se enfrentarán los equipos de Salto Grande vs Salto Nuevo por la divisional de ascenso “B”.

Detalles para hoy

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2017 – 2018

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”

Copa: “VJ Sunset”

Domingo 18 de Febrero

Divisional “A”: Segunda fecha (2ª Rueda)

Divisional “B”: Décima fecha (1ª Rueda)

Valor de la entrada: General $ 30,00 (Ingresan dos por $ 50,00)

Escenario: Estadio “1º de diciembre de 1912” (Ferro Carril F.C)

Hora de comienzo: 20,30 Hs

Árbitros: (a designar).

FERRO CARRIL vs UNIVERSITARIO (“A”)

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Árbitros: (a designar).

Hora 19,00: ATLÉTICO JUVENTUS vs ATLÉTICO ARSENAL (“A”)

Hora 20,30: SUD AMÉRICA vs PARQUE SOLARI (“B”)

Hora 22,00: CHANÁ vs TIGRE (“A”)

Nota: Los partidos comezarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso