Prosiguen hoy las semifinales del torneo “Integración” en Salto y Paysandú

Tal cual lo informábamos en nuestra edición de ayer, en la jornada de hoy sábado, con partidos entre equipos locales prosigue la disputa de la instancia semifinal del torneo “Integración” de básquetbol en primera división entre los equipos clasificados de Salto y Paysandú respectivamente.

Los clasificados por Salto son Ferro Carril (1º), Nacional (2º), y Atlético Juventus (3º), mientras que por el lado de los sanduceros, Centro Allavena, Paysandú Wanderers y Touring fueron los clasificados a dicha instancia.

La primera fecha inició ayer viernes con dos partidos, (uno por departamento), el Atlético Juventus vs Paysandú Wanderers en el estadio “1º de diciembre de 1912” de Ferro Carril F.C, y el equipo de Nacional jugará de visitando al Touring en su gimnasio “Isabelino Iruleguy” en la capital de la “heroica”

El torneo prosigue en la jornada de hoy sábado, con el mismo formato de un partido por departamento, pero con choques entre equipos locales, aquí en Salto el campeón Ferro Carril recibe en su estadio poli deportivo al Atlético Juventus, y en Paysandú el Centro Allavena será local ante Touring.

Mañana domingo 1º de marzo la actividad fijada por dicho torneo marca que Centro Allavena será local ante Nacional de Salto, y aquí en el estadio polideportivo de Ferro Carril el “franjeado” campeón “Salteño” recibirá al “costero” Paysandú Wanderers en ambos casos jugando a la hora 20.00

Detalle de partidos

Así jugarán

Torneo “Integración”: Temporada 2019 – 2020

Equipos participantes:

Por Salto: Ferro Carril, Nacional, y Atlético Juventus

Por Paysandú: Centro Allavena, Paysandú Wanderers, y Touring

Sábado 29 de febrero

En Salto

Hora 21.00: FERRO CARRIL vs ATLÉTICO JUVENTUS

En Paysandú

Hora 21.00: CENTRO ALLAVENA vs TOURING

Domingo 1º de marzo

En Salto

Hora 20.00: FERRO CARRIL vs PAYSANDÚ WANDERERS

En Paysandú

Hora 20.00: CENTRO ALLAVENA vs NACIONAL