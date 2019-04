Se conocen los detalles para una nueva fecha del “Salteño” en ambas divisionales

En la jornada del pasado martes, se llevó a cabo la reunión de la Liga Salteña de Fútbol Sala posterior al paréntesis de Semana Santa o de Turismo, en la misma se fijaron los detalles para lo que será la disputa de una nueva fecha del campeonato “Salteño” de la disciplina en ambas divisionales.

Sin dudas otra fecha clave, como lo han sido las anteriores, y cómo lo serán las que restan para el cierre de la fase regular, máxime teniendo en cuenta los números que hoy día muestran ambas tablas, y los objetivos por los cuales cada uno viene pugnando en cada fecha, pensando los lideres y escoltas en algo más que una clasificación, y el resto de los equipos “vanguardistas” por ir asegurando su lugar en las instancias definitorias.

El fixture de competencia marca que en esta fecha se enfrenten Ferro Carril vs Chaná por la divisional “A”, en otro momento diríamos que es un partido destacado, primero porque son dos, de los máximos exponentes de la disciplina a nivel local, y segundo porque juegan primero (Chaná) y segundo (Ferro Carril). El tema es que esta vez, y según nuestra opinión, no será un partido más, ya que son tres, los puntos de diferencia los que separan al “indio” puntero del “franjeado” escolta, luego restarán cuatro fechas para cerrar la tercera y última rueda en fase regular, y una victoria de Chaná prácticamente lo pondría a un paso de lograr el objetivo de ganar la tabla del “Acumulado”

Por el lado de Ferro Carril, quién hasta la derrota ante Florida en la fecha pasada compartía la punta con Chaná, ahora sabe el “franjeado” que debe ganar, sí es que quiere llegar al cierre con chance de conseguir el objetivo de acceder al partido extra si no gana la Liguilla.

Por eso decimos, en otro momento sería un parido destacado y solo eso, hoy decimos que será más que un partido, se juegan bastante, lo saben ambos, y queda claro que la victoria, y los tres puntos serán claves y determinates para aquel que los consiga, así de simple.