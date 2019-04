Hoy inicia en dos escenarios, la disputa de una nueva fecha del “Salteño” en la disciplina

En la jornada de hoy sábado, en los dos escenarios habilitados para la competencia, estará iniciando la disputa de una nueva fecha del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala en ambas divisionales.

No vamos a redundar en opiniones vertidas anteriormente, solo decir que será esta otra fecha clave, debido al momento de la competencia (recta finasl en fase regular), y a las posiciones de los diferentes equipos, que buscan en cada caso a través de la sumatoria de puntos, lograr “meterse” en zona de clasificación los vanguardistas, e ir asegurando su primer objetivo los actuales punteros en ambas divisionales. En lo que refiere a la fecha que hoy inicia, y se completa mañana domingo, no deberían existir dos lecturas a la hora de opinar que el juego más destacado de la fecha será el que sostendrán Ferro Carril vs Chaná esta noche en el estadio poli deportivo del “franjeado”. Nada más, y nada menos que el “Acumulado” en juego, hoy el “indio” se encuentra tres puntos por encima de Ferro Carril, y una victoria de los dirigidos por Federico Silva lo harán quedar a un paso de la obtención del primer objetivo, por el lado de Ferro Carril, sabedor el “franjeado” que si gana esta noche igualará la línea de su rival, pero una derrota prácticamente hipotecaría gran parte de su chance de lograr la primera posición en la tabla General, lo que a futuro se sabe, otorga el partido extra de no ser los ganadores de la Liguilla, es el juego destacado sin dudas, más que un partido, la tabla del “Acumulado” en juego…todo dicho.