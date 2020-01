Nacional vs Atl. Juventus (21/01),

Con este nuevo formato establecido por votación unánime en este mismo mes del año 2019, se decidió que la presente temporada jugara su fase regular (primera, segunda, tercera rueda, e Integración) hasta el día 22 de diciembre. Luego en lo que hace a la actividad local, las instancias de definición se disputarán en el presente mes de enero (semifinales), y el próximo febrero la serie Final (al mejor de cinco partidos). Tal cual hemos venido informando en ediciones anteriores, clasificaron a dicha instancia de play offs semifinales (se juega al mejor de tres partidos) los equipos de Nacional, Ferro Carril, Universitario, y el Atlético Juventus en ese mismo orden en tabla de posiciones General y/o Acumulado.

Lo real y concreto, es que a nivel de campeonato «Salteño» ya se conoce el nombre de los cuatro equipos que disputarán a partir del martes 21 de enero la serie de play offs semifinales (al mejor de tres) buscando a los dos finalistas de la temporada 2019 – 2020 del básquetbol salteño.

En definitiva al cabo de la fase regular del campeonato local, más la sumatoria de los puntos logrados por el torneo «Integración», las posiciones a nivel local quedaron conformadas con Nacional ocupando el casillero Nº 1, Ferro Carril será quién ocupe el Nº2, Universitario finalizó con el Nº 3, y el equipo de Atlético Juventus termina como cuarto clasificado.

Tal cual lo marca el reglamento de competencia, ahora en serie de semifinales el Nº 1 (Nacional) se cruzará ante el Nº 4 (Atlético Juventus) con localía en favor del tricolor, mientras que en el otro cruce el equipo Nº 2 (Ferro Carril), se cruzará ante el Nº 3 (Universitario) con localía en favor del «franjeado»

Cuando se habla de localía, nos parece atinente aclarar que aquel equipo que cuenta con localia a su favor, abre y cierra la serie semifinal jugando en su reducto. Habrá que ver que nos depara la instancia de definiciones que inicia el día 21 de enero con el cruce entre Nacional vs Atlético Juventus, y el día 25 con el restante entre Ferro Carril vs Universitario. Los cuatro han descansado poco, solo se tomaron algunos días motivo de las fiestas tradicionales, y luego cada uno siguió aprontando y preparando lo que se viene. Cada uno con lo suyo, sabedores que llegado este momento, un punto los dejará a un paso, o el mismo punto perdido los deja por el camino, así de simple, las cosas como son. Se viene lo más lindo de la temporada, ojalá mejoren el nivel de competencia en fase regular, que los arbitrajes estén a la altura, y se piense en todos los detalles referidos al espectáculo por parte de la dirigencia, para que de esa manera el público acompañe y apoye en cada jornada, es el deseo de todo el entorno del básquetbol, esperemos se logre.

Fechas y partidos en cruces semifinales

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2019 – 2020

Campeonato «Salteño»: Temporada 2019 – 2020

Categoría Mayores: (Primera división)

Copa: «60 años de Cosalco»

Serie de play offs semifinales: (Al mejor de tres partidos)

Martes 21 de enero 2020

NACIONAL vs ATLÉTICO JUVENTUS

Sábado 25 de enero 2020

FERRO CARRIL vs UNIVERSITARIO

Martes 28 de enero 2020

ATLÉTICO JUVENTUS vs NACIONAL

Sábado 1° de febrero 2020

UNIVERSITARIO vs FERRO CARRIL

Martes 4 de febrero 2020

NACIONAL vs ATLÉTICO JUVEN TUS (De ser necesario)

Sábado 8 de febrero 2020

FERRO CARRIL vs UNIVERSITARIO (De ser necesario)

Nota: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en cada caso