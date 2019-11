Resultados y posiciones tras la primera fecha (3ª rueda) disputada

Con la disputa del compromiso que jugaron el pasado viernes el local Círculo Sportivo vs Atlético Juventus, que finalizara con victoria visitante en cifras de 86 a 74, se completó la disputa de la primera fecha (3ª rueda) del campeonato “Salteño” de básquetbol en primera división.

El próximo día martes a la noche, con el choque que sostendrán Nacional vs Salto Uruguay estará dando inicio la segunda fecha.

En lo que refiera a las posiciones, hoy día con la sumatoria de ambas competencias (que se computa en una sola tabla) Ferro Carril estaría siendo el puntero con un par de partidos más jugados que Nacional, mientras que por la tabla de los compromisos jugados entre equipos locales, Nacional y Ferro Carril comparten liderazgo con misma cantidad de puntos.

RESULTADOS PRIMERA FECHA

Tercera rueda: Campeonato “Salteño”.

Categoría Mayores: Primera división.

Ferro Carril (89) – Nacional (77).

Salto Uruguay (60) – Universitario (66).

Círculo Sportivo (76) – Atlético Juventus (86).

PRÓXIMA FECHA: SEGUNDA (3ª RUEDA)

Martes 26/11: Nacional vs Salto Uruguay.

Viernes 29/11: Atlético Juventus vs Ferro Carril.

Sábado 30/11: Círculo Sportivo vs Universitario.

TABLA DE POSICIONES (ENTRE EQUIPOS LOCALES)

Equipo PJ PG PP PTS DIF

Nacional 11 8 3 19 +135

Ferro Carril 11 8 3 19 +130

Universitario 11 7 4 18 +22

Atl. Juventus 11 5 6 16 +23

Salto Uruguay 11 3 8 14 -139

Círculo Sportivo 11 2 9 13 -171