Después de la eliminación a manos de Universitario

-La eliminación de Ferro Carril a manos de Universitario el domingo a la tarde, marcó el segundo año consecutivo sin que el equipo sea Campeón Salteño, después del 2017, en que Richard Usuca condujo la consagración con un altísimo número de goles a favor, a tal punto que superó los 60. En tanto a través de las redes sociales o de algunos sitios partidarios, los hinchas fueron reflejando posiciones, que parecieron distanciarse claramente, unas de otras. Líneas paralelas, que le dicen.

No faltaron los que transmitieron valoración al plantel. Es del caso rescatar algunos de los enfoques.

«Bien muchachos. Lo dieron todo, no siempre se puede ganar. Nos ganaron en los penales. Universitario con un hombre de más durante 50 minutos, no fue superior».

«Gracias Ferro. Seguramente hicimos feliz a Walter Araújo que volvió a demostrar lo que es: un árbitro de segunda línea. Ferro contra todos y contra este discreto sacador de partidos».

«Nadie fue superior que nadie en esta Liguilla. Orgullosos de querer a esta franja. La historia marca diferencias claras con el resto. Al resto no le deja de dolor lo tan lejos que están».

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

Sin embargo no pocos adeptos a la causa de Ferro Carril, han rechazo de plano algunas actitudes de sus pares, «los que no parecen conocer mucho la historia del club».

Puntual quien añadió: «Ferro es grande en la historia; no se puede caer en el conformismo o esperar que llegue el año que viene».

La suma de quien también escribió: «tenemos un plantel demasiado costoso, para el miserable nivel por ejemplo, en ese segundo tiempo ante Universitario, donde no llegamos una sola vez al arco rival».

Coinciden además los que sentencian que «en Ferro hay ciclos cumplidos. Los mismos que decidieron el final de Iriarte, Cavani y Lairihoy en el club, ahora tendrán que ampliar la lista».

No lo piensa dos veces el hincha que apuntó directo a Nahuel Machado, Jorgeluis Vera y Guillermo Confalonieri, «porque de los tres en el partido que había que jugarse, no hicimos uno»-

Pero también no faltó el elogio directo para Juan «Tato» Viera y Carlos Vera, «porque esos sí con tan solo algunos más, estuvieron a la altura de Ferro».

La crítica a Ramón Romero fue frontal, «porque no se puede entender que haya sacado al «Sapo» (por Carlos Vera), «cuando se trata de un potencial ejecutor de tiros penales».