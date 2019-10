A las 17 horas en el Dickinson, tan sólo un empate le reporta la consagración

Jugando de visitante en Minas ante Barrio Olímpico, el Ferro Carril de Ramón Romero no vaciló. Porque además en este Campeonato del Interior a nivel de la serie “B”, fue estampando una regularidad manifiesta. No por nada transcurre siete partidos sin goles en contra.

Con un factor no menor: el DT ha manejado ESPLÉNDIDAMENTE el plantel, pero a la hora del equipo en los últimos partidos, sosteniendo una base. Es la misma que Ramón dispone hoy para el partido de las 17 horas frente a Barrio Olímpico, en el segundo y definitivo partido de la divisional.

Es de los que cree en el valor del funcionamiento, más allá de las piezas. Por eso, jugadores que se ganaron el puesto para la sorpresa de algunos. Los casos concretos de Agustín Panza, Matías Bentín y Jorgeluis Vera, a tal punto que Denis Ferreira (el goleador hasta el momento de Ferro en el año), no alcanza la condición de titular.

Sin embargo, la franja hace fluir variantes y sostiene la saludable eficacia ofensiva. Ahí está el producto.

ESTA HORA DE LAÚLTIMA DECISIÓN

Es cierto que Ferro Carril se topa ante una situación inmejorable. Porque tan sólo un empate lo consagra. Pero clave que Ferro no se descanse en la victoria que pasó, porque en este mano a mano los goles como diferencia no trascienden. Se trata de vencer y sumar tres puntos.

La interrogante es una: lo que no produjo Barrio Olímpico de local, ¿es posible que lo genere de visitante? ¿Qué respuesta de los minuanos, expuestos a una situación límite como ésta?

Ferro Carril, por lo demás, tiene la palabra en su casa y con su gente. El año que viene jugará en la Divisional “A”. Pero ser campeón hoy, es alcanzar un título más, levantar una copa más. Ello es válido. Hace a la historia. La nutre. La potencia. La distingue. Ferro Carril sabe demasiado bien de historia. La suya…es una historia especial. Glorias, que no le faltan.