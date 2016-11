Hace un par de días atrás visitó la redacción de diario EL PUEBLO, el joven entrenador de fútbol, Martín Barreto, quien hoy en día dirige a Ferro Carril en Sub 15.

El DT del franjeado nos comentó sobre como fue este año para su equipo y su próximo viaje a la capital del país para disputar partidos con su categoría ante equipos importantes de nuestro país.

Barreto arrancó su carrera como entrenador a los 15 años de edad, siendo en ese momento ayudante técnico de la categoría de 11 años en Ferro Carril. En aquella época, tuvo la oportunidad de dirigir a jugadores como Gastón Silva y Valentín Fornaroli, entre otros. Tiempo después pasó por el baby fútbol de Universitario y desde el año anterior es el principal de la sub 15 del franjeado.

EL AÑO DE FERRO SUB 15

¿Cómo fue este año para tu equipo?

“Este año ha sido bueno. Hasta el momento estamos primeros en el Acumulado y el Clausura; ganamos el Apretura y ahora dependemos de nosotros nomás para poder levantar la copa.”

¿Le afectó a las categorías formativas esta pausa en el campeonato?

“Pienso que en buena medida se paro el campeonato porque estaba afectando bastante a los chicos, sobretodo en la parte física, el hecho de que juegan cada tres días más o menos se estaba complicando bastante. Pienso que para el próximo año la LSF podría rever el campeonato para que esto no afecte, buscar otra manera de jugar y que no se interponga al trabajo de la selección. En nuestro caso, lo bueno es que los gurises siguen yendo a entrenar, tenemos 25 jugadores que están muy motivados y hemos hecho prácticas con algunos equipos y la selección sub 13. Nuestra idea es seguir trabajando ya que hace más de un mes que no tenemos partidos por el hecho de que está en competencia la selección. ”

EL VIAJE DE DESPEDIDA

¿Cómo surge la idea de programar este viaje a Montevideo?

“La idea surgió por unos amigos que tengo en Montevideo y ellos me hablaron para ir, entonces planteamos a los padres esa idea y la apoyaron desde el primer momento y hablamos con la directiva quienes también nos dieron el visto bueno. Desde principio de año comenzamos a trabajar para este viaje y hoy por hoy estamos esperando solo la fecha para viajar. Vamos a jugar partidos con Defensor, Liverpool y Cerro, y estamos por arreglar para jugar con Danubio. Por suerte tenemos un grupo de padres que está trabajando muy bien.”

¿Qué días viajarían?

“El 2 y 3 de diciembre tenemos programado viajar. La idea es más hacer jornadas de integración, recreativa, y ya despedir el año entre nosotros. Ya tenemos todo el viaje cubierto. También hablamos con la LSF y se llego a un acuerdo con los demás delegados para que ese fin de semana no se nos fije fecha de partido.”