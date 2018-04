Ingeniero Agrónomo Federico de Brum

En el marco de la jornada «Decisiones de manejo en sistemas ganaderos con déficit de forraje», el Ing. Agr. Federico de Brum, de INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), expuso sobre una de las alternativas para enfrentar la situación desde el punto de vista forrajero.

Explicó que el campo natural hasta octubre es esperable que no aporte nada, teniendo en cuenta que en el invierno el campo crece a una tasa de 3 a 4 kg/ha/día y eso no llega ni a dos centímetros si cerramos el campo ahora, de esta manera «el campo no nos va a dar pastoreo hasta octubre; pero hay algunas herramientas para adelantar esa primavera y para entrarle antes como puede ser la fertilización con nitrógeno», puntualizó.

En este sentido en la jornada explicó con cuanto y cuándo hacerla y qué se puede esperar. «Estamos aconsejando no hacerla ahora en invierno, porque no hay pastura de invierno para aprovechar ese fertilizante y sí hacerla a fines de agosto-setiembre, y de esa manera mejorar un poco la producción, lo cual es muy buena cosa en esta situación de défict forrajero».

Otra alternativa son los verdeos de invierno, las praderas y los mejoramientos; tres herramientas distintas que nos van a dar pastoreo más temprano o más tarde. De Brum destacó que ninguna va a solucionar el problema del invierno temprano, «si fuéramos a sembrar hoy, no tenemos ninguna que nos solucione el problema, algunas antes que otras pero nos va a quedar un hueco entre mayo junio y algo de julio que lo tendremos que tapar con otra cosa, salvo que tengamos buenas praderas o buenos mejoramientos con especies perennes, y ricas en especies de invierno; puede ser una pradera de festuca, que pasó bien si la fertilizamos con bastante urea, y de esta manera podemos esperar un pastoreo en los próximos 40 días -si llueve-».

De la misma manera un mejoramiento bueno, que tenga raigras nativo, y buena cantidad de especies de invierno, con bastante urea -cuyo uso va a ser fundamental en este invierno- también nos puede dar un pastoreo en 40 o 50 días, indicó.

Por otra parte y en cuanto a los verdeos, indicó que lamentablemente estamos muy tarde en la fecha de siembra para que nos den pastoreo temprano, la avena ya perdió su ventaja y hoy no estamos aconsejando sembrar avena, y sí sembrar un raigras, pero a estas fechas de siembra tampoco estamos esperando entrar a pastoreo antes de 60 o 70 días.

De esta manera explicó que la herramienta suplementación sí o sí va a ser muy necesaria para los productores al igual que la urea, los ajustes de carga y el balance forrajero.

«Estamos entrando a una estación (invierno) que va a ser muy mala, y las medidas que se plantearon son para que sea lo menos mala posible», expresó de Brum.

«Generalmente el traslado de forraje que se hace del otoño al invierno no se pudo hacer, vamos a entrar al invierno con muy poco forraje para trasladar y muy poca producción de campo natural», indicó y reiteró que lo mejor que se puede hacer es aplicar esas herramientas y una suplementación estratégica.