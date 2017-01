El pasado fin de semana se cumplió en Parque Solari una nueva edición del Festival Nox, festival de cine de terror, organizado por el cineasta y productor cultural Salomón Reyes (mexicano radicado en nuestra ciudad).

Es el segundo año consecutivo que se realiza en el mes de enero y la idea es justamente ofrecer un producto cultural en un mes en el que decaen las propuestas. A propósito, en reciente diálogo con EL PUEBLO, decía Reyes: “en enero las principales actividades culturales terminaron, además no hay fútbol uruguayo, tampoco la selección uruguaya está jugando Eliminatorias, el carnaval todavía no llegó…hay como un vacío y entonces la idea es posicionar este festival”.

Y no tenemos dudas que es una actividad que se va a posicionar, teniendo en cuenta que este año el número de asistentes fue bastante superior al de 2016, concentrándose en el Parque alrededor de 400 personas cada noche.

En ex Bodega Harriague

Asimismo, a los galpones de la ex Bodega Harriague también se trasladó el festival en la noche de este pasado viernes. Es un muy buen lugar para este tipo de eventos según los organizadores y, en la medida que se logren algunas mejoras logísticas, está en los planes continuar realizando actividades allí, en ese espacio de fuerte impronta histórico-cultural para Salto.