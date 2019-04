Desde mayo funcionará la Escuela de Jueces

Gladiador y Salto Nuevo es un partido especial, porque los dos tienen poder de convocatoria. Un hecho que además no es menor: los albiverdes se impusieron en la primera fecha y la entonación se plantea. Gladiador repartió puntos con el Campeón Salteño actual: no fue mal negocio. Por eso el juego de los dos, está llamado a producir una asistencia más que saliente. A favor de la condición de local, Gladiador fijó su cancha para enfrentar a Salto Nuevo. Tras la sesión de anoche en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, una opción se volvió visualizable en el futuro de las próximas horas: que el Comando de Jefatura de Policía FINALMENTE NO AUTORICE A QUE EL PARTIDO SE JUEGUE EN CANCHA DE GLADIADOR. En tiendas rojioras admiten esa circunstancia posible y tal es así que se tentará un encuentro con el Jefe de Policía, a los efectos de determinar la posibilidad de jugarlo en el escenario del Barrio Artigas, a partir de qué o de cuántas medidas de seguridad. Lo cierto es que ya en la jornada de hoy, desde el Comando de Jefatura surgirá un pronunciamiento, intuyéndose que la negativa es más que posible. Pero se verá.

CON LA SEGUNDA QUE SE VIENE

Noche de sesión en la Liga. La última antes de la tregua de Semana de Turismo, en que las oficinas no funcionarán. Se pactó la segunda fecha. De partido en partido y de cancha en cancha, a saber.

PARQUE ERNESTO DICKINSON

Universitario vs Saladero.

PARQUE LUIS T. MERAZZI

Ferro Carril vs Progreso.

PARQUE RUFINO ARAÚJO

Ceibal vs Salto Uruguay

CANCHA DE GLADIADOR

Gladiador vs Salto Nuevo

CANCHA DE NACIONAL

Nacional vs River Plate.

CANCHA DE SALADERO

Libertad vs Deportivo Artigas.

**********

UN EXPULSADO Y UN DENUNCIADO

Si de jugadores se trata, uno solo en la primera fecha: Lucas Pedrozo (River Plate). Fue denunciado asimismo el dirigente de River Plate, Carlos Rodríguez, por expresiones vertidas al árbitro central. Ayer en el Consejo, la delegación de la entidad del Asilo, solicitó audiencia al Colegio de Jueces. Comisión en Field en tanto, procederá al relevamiento de las canchas abiertas, a solicitud del Consejo Único Juvenil. Habilitaciones, observaciones o rechazos.

CON LA ESCUELA DE JUECES

Buena nueva. Finalmente desde el mes de mayo comenzará a funcionar en Salto la Escuela de Jueces, la que será orientada por Ruben Ricardo Boschetti, flamante Instructor de la Organización del Fútbol del Interior. Las inscripciones libres para todos, están abiertas en el local de la Liga. Habilitados para quienes tienen un mínimo de 18 años. Serán un total de 30 clases, cada una de ellas implicará el desembolso de una unidad reajustable para quienes asistan. El período de aprendizaje despuntará en la primera semana del venidero mes de mayo. Finalmente un apunte: el techo central del local de la Liga, expuesto a refacciones profundas. Una manera de evitar que se llueva….cuando llueve.

Y cuando llueve las consecuencias son caóticas. Un mal que se pretende extirpar.