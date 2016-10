Santiago de Chile, 27 oct (EFE).-

La película ganadora del Festival de Venecia, Le Concours (Claire Simon), será una de los documentales presentes en la XX edición del Festival Internacional de documentales de Santiago (Fidocs), que se celebrará en Santiago entre el 7 y el 13 de noviembre, informaron hoy sus organizadores.

El Fidocs también exhibirá a la elogiada One more time with feeling, de Andrew Dominik (Nueva Zelanda), y las obras de directores como Sylvain George, Ignacio Agüero y José Luis Torres Leiva.

El certamen contará, además con cuatro categorías en las que compiten un total de 33 películas, de las cuales habrá ocho seleccionadas para la disputa latinoamericana y otras ocho para la nacional.

En rueda de prensa, el programador del evento, Jorge Morales, señaló que son doce los filmes para la competencia de cortometrajes y, finalmente, se seleccionaron cinco obras para una nueva sección llamada Primer Corte, que convoca películas incompletas y cuyo premio, entregado por la Dirección de Asuntos Culturales (DIRAC) del Ministerio de Relaciones Exteriores, consiste en la participación del Festival Internacional de Documentales en Yamagata, Japón.

Según el director del Festival, Carlos Flores, el jurado contará con la presencia de cineastas como Andrés Duque, Pepa San Martín, Bruno Salas, Gabriel Osorio, Sylvain George y Roya Eshraghi, entre otros.

Los espacios disponibles en Santiago para los foros, estrenos y exhibiciones serán el Centro Gabriela Mistral, la Sala Cine UC, el Centro Arte Alameda, el Cine Radical, la Fundación Telefónica, la Cineteca Nacional, la Sala K y la Casona Nemesio Antúnez.