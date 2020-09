Fernando Etchegorry con el Etios del Toyota Gazoo Racing Uruguay se adueñó de punta a punta de la primera fecha del Campeonato Nacional de Superturismo que organiza la Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO). El salteño André Lafón con un Ford Fiesta KD fue segundo a apenas 22 centésimas del ganador y el riverense Fabricio Larratea en su primera carrera con el MINI cerró el podio.

«Trabajamos en lo previo muy bien, en los entrenamientos de pretemporada trabajamos en el auto y hoy se nos dio todo, buen entrenamiento, clasificación y mejor final» comenzó narrando el bicampeón 2017-2019 luego de bajar del podio para luego agregar: «Logramos terminar el día muy contento, pero desde ya estamos pensando y trabajando en la segunda fecha que será mañana» cerró Etchegorry que espera continuar mañana por la senda del triunfo.

Detrás de los tres del podio, cruzaron la línea de meta: Enrique Maglione (Peugeot 208), Daniel Ferra (Ford Fiesta KD), Juan Manuel Casella (Peugeot 208), Jorge Pontet (Audi A1), Mauricio Geymonat (Toyota Etios), Michell Bonnin (Peugeot 208) y Gastón Rivas (Chevrolet Onix) completando las primeras diez posiciones.

La segunda fecha del Campeonato Nacional de Superturismo que organiza la Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO) se desarrolló durante la jornada del domingo en el Autódromo Víctor Borrat Fabini de El Pinar. Frederick Balbi logró la victoria que en otras oportunidades le fue esquiva a bordo del Peugeot 208 del equipo que dirige técnicamente Daniel Daglio. André Lafon (Ford Fiest KD) y Cyro Fontes (Chevrolet Onix) completaron el podio.

En la clasificación, Balbi demostró el potencial del conjunto auto-piloto al quedarse con el mejor registro que lo habilitaría largar desde la posición de privilegio la final mientras que Cyro Fontes recuperando protagonismo se clasificó en el segundo lugar y André Lafon con gran regularidad completó las primeras tres posiciones de la grilla.

Pocos metros duró para algunos competidores la final de la segunda fecha, es que un incidente que comenzó entre Juan Manuel Casella (Peugeot 208), Fernando Dacal (Chevrolet Onix) y Nicolás Collazo (Ford Fiesta KD) involucró a un decenar de pilotos provocando que se detenga la carrera con bandera roja para retirar los autos dañados cave destacar que los implementos de seguridad funcionaron a la perfección y el incidente fue sin consecuencias físicas para los pilotos involucrados.

Luego de minutos de espera se relanzó la final, Frederick Balbi salió decidido a la punta y no dejó esa posición hasta el momento que cayó la bandera a cuadros. Luego de superar a Cyro FOntes, los esfuerzos del piloto salteño, André Lafon en tomar la punta no fueron suficientes, pero si le permitieron saldar el fin de semana con dos podios y la punta del torneo compartida junto al actual campeón Fernando Etchegorry (Toyota Etios) que culminó la segunda fecha en la quinta colocación. Cyro Fontes y Daniel Ferra (Ford Fiesta KD) protagonizaron buenas maniobras, alternándose la tercera y cuarta colocación que ocuparon finalmente. Fabricio Larratea (MINI), Gonzalo Reilly (Toyota Etios), Fernando Dacal, Mauricio Geymonat (Toyota Etios) y Eddy Mión (Volkswagen Gol) completaron las primeras diez posiciones en pista.

«Estoy muy feliz, la verdad muchas veces nos fue esquiva la victoria, pero hoy se nos dio» fueron las primeras palabras de Frederick Balbi ni bien descendió del podio, que luego agregó: «Agradecerle a la familia por el apoyo que siempre me ha dado, también al equipo que ya desde la primera carrera me dio un buen auto, creo que pudimos adaptarnos rápidamente y ahora buscaremos mantenernos adelante.»

LAFÓN LIDERANDO EL CAMPEONATO

Con los resultados en pista de la primera y segunda fecha, Fernando Etchegorry junto al salteño André Lafon son los líderes con 40 unidades. Frederick Balbi es el tercero con 28 puntos y Fabricio Larratea y Daniel Ferra completan las primeras cinco posiciones con 27 y 25 unidades respectivamente.

El campeonato continuará el próximo 3 y 4 de octubre con el desarrollo de la tercera y cuarta fecha.