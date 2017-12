Clausura 15 fecha.

Se jugó la ultima fecha del Clausura con resultados que sorprendieron, Peñarol goleó a Racing, Sud América derrotó a Nacional y Fénix a Defensor.

Se definió la la Tabla anual: Peñarol-Defensor Sporting, jugarán por el desempate el miércoles a las 20:00 horas en el Estadio Centenario. En caso de igualdad en los 90 minutos, se jugará un alargue de 30 minuto y de persistir el empate se pasará a la definición por penales, sistema FIFA.

Campeonato Uruguayo: Peñarol-Defensor Sporting, definición entre los ganadores del Apertura y Clausura, el próximo domingo en el Estadio Centenario. En caso de igualdad en los 90 minutos, se jugará un alargue de 30 minutos y de persistir el empate se pasará a la definición por penales, sistema FIFA.

De resultar triunfador el equipo que haya obtenido la Tabla anual se consagrará Campeón Uruguayo. En caso contrario, se jugará una serie de dos partidos. Si finalizado el segundo juego se registra igualdad de puntos y diferencia de goles, se jugará alargue y posibles serie de penales.

Descenso: Sud América-El Tanque Sisley, en el desempate por el tercer descenso a Segunda división profesional. Jugarán al mejor de tres partidos.

Peñarol con aplausos en el gran final del Clausura, 4:0 a Racing

Los aurinegros golearon 4:0 a Racing en el Estadio Campeón del Siglo. Se despidieron del Torneo Clausura con aplausos: goles de Diego Rossi, Fabián Estoyanoff, Maxi Rodríguez y Cristian Rodríguez. Peñarol alcanzó a Defensor Sporting en la tabla anual y define el primer puesto con el violeta, el próximo miércoles en el Estadio Centenario, antes del mano a mano por el Campeonato Uruguayo.

Racing cayó por fortalezas del adversario y debilidades propias. Sin solidez defensiva desde la línea de volantes, se expuso.

Sud América 3 – Nacional 2

Sud América dejó sin nada a Nacional

Con un final drámatico, Sud América logró un gran triunfo de atrás 3:2 ante Nacional que le permite seguir con vida en la divisional. Nacional se despidió sin pena ni gloria del campeonato. Al perder se quedó sin chance de llegar a la finales del Uruguayo.

Goles: 152 Hugo Silveira (N), 462 Ruben Bentancourt (SA), 522 Gastón Colman (SA). 832 Leandro Barcia (N), 892 Mariano Miño (SA).

Batacazo de Fénix, tristeza violeta

FÉNIX 2 – DEFENSOR 0

Fénix, dio el gran batacazo de la última fecha del Torneo Clausura. Le ganó a Defensor Sporting por 2:0 en el Estadio Franzini y lo dejó con las manos vacías, sin el tan ansiado festejo por la conquista de la Tabla Anual, que deberá definir en finalísima con Peñarol, el próximo miércoles a las 20:00 horas.

Fénix se dio el gusto de festejar un enorme triunfo… El consuelo para Defensor Sporting, se clasificó a la fase de grupos de Copa Libertadores y define ante Peñarol, el título de Campeón Uruguayo, en finales que pueden llegar a ser hasta cuatro.

.GOLES: 33’ Matías Acuña (F), 67’ Breno De Souza (F).

Expulsado: 70’ Breno De Souza (F).

River ganó, pero no alcanzó

RIVER PLATE 1 – EL TANQUE 0

River Plate le ganó 1:0 a El Tanque Sisley en el Saroldi. La derrota obliga a El Tanque a jugar desempate por no descender ante Sud América. El darsenero ganó, pero no le alcanzó, se quedó sin la chance de llegar a la Copa Sudamericana.

Gol: 152 Mathías Saavedra (RP).

Incidencia: A los 132 Williams Martínez (RP) malogró un tiro penal.

Wanderers 5 – Juventud 2 , el bohemio a la Copa

Wanderers a la Copa Libertadores. Finalmente se quedó con la cuarta posición de la Tabla anual, en notable campaña cumplida por el equipo de Jorge Giordano que como si fuera poco la coronó con una espectacular goleada sobre Juventud en Las Piedras. El bohemio fue netamente superior y cantó lotería. Sergio Blanco, la gran figura. Hat-trick, se llevó la pelota y con 105 goles se convirtió en el máximo artillero histórico de Wanderers..

GOLES: 4’ Sergio Blanco (W), 10’ Lucas Morales (W), 36’ Gonzalo Malán (J) de penal, 65’ Sergio Blanco (W), 79’ Santiago Bellini (W), 86’ Ezequiel Vidal (J), 88’ Sergio Blanco (W).

Expulsado: 83’ Lucas Morales (W).

Incidencia: a los 84’ Martín Rodríguez (W) le atajó un penal a Gonzalo Malán (J).

.Danubio a la Sudamericana

Danubio 1 – Boston River 0

El equipo de Maroñas derrotó 1:0 a Boston River en Jardines con gol de Gonzalo González y clasificó por la tabla anual a la Copa Sudamericana.

La Franja terminó el Torneo Clausura con la alegría del pasaporte a la Copa Sudamericana. Le ganó 1:0 a Boston River en Jardines, gol de Gonzalo González. El interinato de Roberto Roo, Gerente Deportivo, terminó con la alegría del avance a la competición continental.