Las fincas sin moradores continúan siendo el objetivo preferido de los maleantes; no por ello, los vehículos estacionados en la vía pública o una mochila en un lugar propicio, son despreciados.

SALIÓ Y CUANDO VOLVIÓ LA CASA ESTABA

EN TOTAL DESORDEN Y LE FALTABAN COSAS

La denunciante manifestó que se ausentó de su hogar, y al regresar próximo a la hora 21:30 del martes, se percató de que personas extrañas ingresaron a la finca, dejándola en completo desorden, constatando la falta de un celular marca LG táctil, de color gris, dos pares de championes, un gorro y un cuchillo. Investiga Seccional 3ra

HURTO DE

VEHÍCULOS

A las 15:00 horas de ayer, se dejó una motocicleta marca Motomel, de color negro, matrícula HIA 2720, año 2014, frente a una finca de calle Juan Carlos Gómez al 200, y al ir a ocuparla nuevamente, su propietario notó que la misma ya no estaba. Investiga Seccional 1ra.

Por otra parte, un hombre dejó la moto marca Vital modelo VX 110, matrícula HLA 625, estacionada en calle 8 de octubre al 2100, y al ir a ocupar la misma, no se encontraba más. Investiga Seccional 2da.

También una mujer denunció haber dejado a la hora 10:00, su vehículo marca Yumbo, matrícula HKY780, de color rojo, percatándose a la hora 11:40, de que le había sido hurtado. Investiga Seccional 3ra.

TRABAJA COMO SERENO Y LE

ROBARON LA MOCHILA

En horas de la madrugada de ayer, el sereno de un comercio, dejó por unos minutos su mochila sobre un banco, constatando al regresar, que se la habían hurtado, la cual contenía en su interior, prendas de vestir, un par de lentes de sol, una linterna y un celular Nokia. Investiga Seccional 4ta.