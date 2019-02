Benos Aires, 8 feb (EFE).- El fiscal argentino Carlos Stornelli, que investiga la presunta trama de corrupción en el denominado «caso de los cuadernos», aseguró este viernes que las versiones periodísticas sobre que supuestamente recibió sobornos por parte de uno de los involucrados en la causa es una «operación» en su contra.

«Esto es una clara operación», dijo el fiscal en declaraciones radiales, en las que afirmó que sabe de dónde viene esta supuesta maniobra en su contra pero no quiso revelar de quién se trata.

Según el sitio El Cohete a la Luna, un juez investiga si Marcelo D’Alessio, supuestamente allegado a Stornelli, habría pedido en nombre del procurador un soborno de 500.000 dólares al productor agropecuario Pedro Etchebest a cambio de que no se lo investigara.

En declaraciones a radio Mitre, Stornelli afirmó que al abogado solo lo conoce por haber hecho presentaciones en su Fiscalía.

Por otra parte, dijo que el supuesto pedido de sobornos fue denunciado ante un juzgado de la localidad bonaerense de Dolores.

«El denunciante es una persona que no conozco y que tampoco está mencionada en la causa de los cuadernos», señaló.

A su criterio, el objetivo de esta operación de «molestar, de dañar, de embarrar la cancha» en la causa, en la que se investiga una red de presunto pago de sobornos por parte de empresarios durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).

En tanto, la diputada oficialista Elisa Carrió ligó la denuncia, que recayó en el juez Alejo Ramos Padilla, con la agrupación política kirchnerista La Cámpora.

«El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien responde a La Cámpora, estaría haciendo una operación para ensuciar al fiscal Stornelli», afirmó Carrió en su cuenta en la red social Twitter.

Consultado por este juez, Stornelli dijo que el magistrado «apareció hace poco en la Facultad de Derecho (de Buenos Aires) abrazado a todos los defensores de las cosas que nosotros estamos investigando».

EFE