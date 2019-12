Para dueño de establecimiento prisión preventiva por 180 días, para su hijo por el plazo de 90 días y para ambos peones por 60 días

El fiscal Enrique Rodríguez tomó declaración este sábado en la tarde, a los cuatro detenidos por el cargamento histórico de cocaína incautado el jueves en el puerto de Montevideo, que se amplió con más droga hallada en el campo de Soriano donde se cargó la droga.

A las 14:30 se realizó la audiencia de formalización y fueron imputados las cuatro personas detenidas por el delito de tenencia y exportación en grado de tentativa. Para el dueño del establecimiento se estableció prisión preventiva por 180 días, para su hijo por el plazo de 90 días y para ambos peones por 60 días.

Además se solicitaron pericias en celulares y computadoras, entre otras medidas.

A las 19 horas el fiscal brindó una conferencia de prensa en sede de Fiscalía, junto a autoridades de Aduana, Prefectura y Brigada antidrogas para explicar algunos detalles del procedimiento.

El fiscal del caso, Enrique Rodríguez dijo que «el proceso continúa, no se cerró, la investigación va a continuar».

Jaime Borgiani, Dir. Nacional de Aduanas destacó que «el Uruguay como país quedó muy bien parado frente al mundo porque quedó demostrado que no quiere a los narcotraficantes en el país».

Los detenidos son el dueño del establecimiento rural, su hijo, y dos empleados que trabajaban en el lugar.

En el puerto de Montevideo se incautaron el jueves 4.418 kilos de cocaína. Este viernes, en el campo de Soriano, la Policía encontró cerca de una tonelada más de droga.

El abogado del productor rural, Raúl Moller, aseguró que él y su hijo se entregaron a las autoridades cuando se enteraron que había una orden de captura.

La incautación de este cargamento es la mayor en la historia de Uruguay: cerca de cinco toneladas y media de cocaína.

El destino del cargamento era Sudáfrica, según dijo el abogado del dueño del campo donde se cargaron los contenedores con soja y con la droga, que está valuada en más de 1.000 millones de dólares.

INCAUTACIÓN HISTÓRICA

Más de 4.400 kilos de cocaína en tres contenedores que llevaban soja.El director de Aduanas aseguró que la droga se cargó en Uruguay. Venían siguiendo a un exportador nuevo. «Se cebaron y los estábamos esperando con los brazos abiertos».

La incautación de cocaína realizada el jueves en el puerto de Montevideo es la mayor de la historia de Uruguay, según informó la Armada Nacional este viernes al mediodía y luego confirmó en conferencia de prensa el director de Aduanas Jaime Borgiani.

El jerarca aseguró que en tres contenedores revisados se incautaron 4.418 kilos de cocaína. En el cuarto contenedor incautado no había más droga.

Borgiani dijo que la droga “fue cargada en Uruguay” y contó ante la prensa que desde hace meses estaban haciendo un seguimiento a una empresa exportadora nueva que despertó sus sospechas.

Dijo que los dos primeros cargamentos exportados no tenían droga. “Pero se cebaron y los estábamos esperando con los brazos abiertos”, agregó.

El director de Aduanas estima que el cargamento supera los 1.000 millones de dólares de valor.

“Con la Aduana uruguaya no se juega. Hemos tomado las acciones necesarias para que este flagelo abandone el país”, advirtió Borgiani.

SORIANO

La Policía detuvo el viernes pasada de tarde al productor rural de Soriano responsable del cargamento de soja que llegó al puerto de Montevideo con 4.418 kilos de cocaína.

Su hijo también fue detenido y según pudo saber Subrayado, en el establecimiento la Policía encontró más cocaína.

El fiscal que tomó el caso en Montevideo, Enrique Rodríguez, ya fue enterado del allanamiento y el hallazgo de más droga, según confirmó el magistrado a Subrayado.

Minutos después el Ministerio del Interior publicó una foto con los «ladrillos» de cocaína incautados en el establecimiento de Soriano, ubicado en el kilómetro 292 de la ruta 21.

Los más de 4.400 kilos de cocaína llegaron al puerto de Montevideo en dos contenedores, según confirmó la Armada Nacional este viernes de tarde en un comunicado.

Otros dos contenedores fueron incautados con similar cargamento pero allí no había cocaína.

En total, con la droga incautada en el campo de Soriano, se superan las cinco toneladas de cocaína.

Se trata de la mayor incautación de cocaína en la historia de Uruguay, con un cargamento valuado en más de 1.000 millones de dólares.

La droga estaba en bolsos dentro de los contenedores que transportaban soja. El cargamento partió de un campo en la zona de La Concordia, en Soriano.

La investigación de Fiscalía se realiza tanto en Montevideo como en Soriano, donde el propietario del embarque se presentó ante las autoridades con un abogado, según pudo confirmar el corresponsal de Subrayado Daniel Rojas.

También se investiga al agente exportador y a los camioneros que transportaron los contenedores hasta el puerto de Montevideo.

El hijo del productor de soja asegura que el producto fue cargado en varios campos y colocado en bolsones que luego llevaron a los contenedores.

Se investiga si la droga pudo llegar desde Argentina o Paraguay en barcazas, y cargada en Uruguay en los contenedores, disimulada con la soja.

REPERCUSIÓN INTERNACIONAL

Montevideo, 28 dic (EFE).- La Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay junto a la Policía de este país lograron la mayor incautación de drogas de su historia: más de seis toneladas de cocaína que estaban distribuidas entre contenedores portuarios y un campo ubicado en el departamento (provincia) de Soriano (oeste).

La droga, que buscaba pasarse dentro de cuatro contenedores con harina soja para exportar a África, fue hallada este viernes luego de que los escáneres del puerto de Montevideo detectaran anomalías en su interior.

En total, la terminal portuaria confiscó 3.089 ladrillos de cocaína que significaban 4.417,720 kilogramos lo que ya en aquel momento era considerada la mayor incautación de la historia.

El director de la Dirección Nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, lo confirmó en conferencia de prensa y aseguró que «con la Aduana uruguaya no se juega».

Además, señaló que la Aduana ya venía desde hacía un tiempo desarrollando «un prudente trabajo de investigación» a la empresa productora de soja y haciendo seguimiento de la exportación de sus mercaderías.

Según el director, la empresa estaba poniendo a prueba los movimientos de la Aduana en envíos anteriores para corroborar el accionar de esta institución en el control.

Horas más tarde de este hallazgo, la Policía uruguaya allanó el establecimiento rural de los dueños de esta empresa, donde se cargó el contenedor, y allí se encontraron los kilos restantes de droga.

De momento, el dueño del lugar y su hijo -los principales sospechosos de ser los narcotraficantes- están detenidos y declarando ante la Fiscalía.

Las estimaciones del valor de toda esta droga encontrada están en 230 millones de dólares en el mercado europeo.

En agosto de este año, las autoridades alemanas hallaron 4,5 toneladas de cocaína camufladas en bolsas de deporte y transportadas por un barco contenedor procedente de Uruguay, cuyo destino era la ciudad belga de Amberes.

El diario local, El Observador, asegura que la Fiscalía uruguaya sospecha de que estos dos casos tienen similitudes entre sí y los responsables de cargar las drogas podrían haber trabajado juntos.