Montevideo, 21 may (EFE).- La Fiscalía uruguaya solicitó el procesamiento de un hombre por un delito de “homicidio muy especialmente agravado en calidad de coautor” por el caso de la joven argentina Lola Chomnalez, quien fue asesinada en 2014, explicó este martes a Efe el fiscal del caso, Jorge Vaz. El hombre apodado “Conejo” ya había sido detenido e investigado en 2015 y posteriormente dejado en libertad. Sin embargo, Vaz aseguró que, al asumir hace tres meses en la Fiscalía del departamento de Rocha (sureste), encargada de llevar adelante el caso, retomó una de las líneas de investigación que se habían considerado anteriormente. De acuerdo con ello, solicitó que el hombre fuera conducido nuevamente a declarar y posteriormente detenido. “Después de que en su momento esta persona fue indagada, aparecieron cosas que si uno las ata a lo que él en su momento declaró todo empieza a cerrar de que estuvo presente mientras mataron a Lola Chomnalez”, aseveró el fiscal. En su declaración anterior, el “Conejo” había dicho que estuvo con la joven en la playa, que dialogó con ella ofreciéndole comprar estampitas, que esta se sintió mal y en determinado momento cayó desmayada, por lo que él le tomó el pulso, dio una vuelta y lo hizo nuevamente comprobando que no tenía pulso, puntualizó Vaz. Para el fiscal, dicha declaración no había sido consistente con la escena, ya que la joven “no falleció por causas naturales”. En concordancia con eso, subrayó que el hombre estuvo en el lugar durante el crimen. “No tengo la menor duda de que el estuvo presente mientras mataron a Lola (…) Él no denunció, no hizo nada, no evitó esa situación por lo cual es coautor. Yo no tengo pruebas para imputarle la autoría del homicidio pero sí estando allí, en esa situación, él es coautor”, sentenció. Por otra parte, Vaz apostilló que espera que el hombre mencione a los demás implicados en el caso. “Acá la idea es llegar a la verdad, concluyó”. Chomnalez desapareció el 28 de diciembre de 2014 en una playa del balneario costero de Barra de Valizas, en el departamento uruguayo de Rocha, donde pasaba unos días de vacaciones junto a familiares, y fue hallada muerta dos días después con signos de violencia. EFE