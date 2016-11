Pactada la tercera fecha de la tercera rueda en la «A», con la variante anunciada desde EL PUEBLO. Alteración en el orden de los partidos de cara al fin de semana. Se validó la pretensión de Salto Nuevo y Ceibal: jugar el sábado. Los restantes dos partidos con rumbo al domingo, marcando el complemento. Lo cierto es que será un sábado especial, con el clásico del barrio trasladado al Dickinson. Los 2 puntos de Ceibal y sin unidades Salto Nuevo. Es el fútbol que se nos viene.

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Hora 20.30′: Salto Nuevo vs Ceibal.

**********

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE

Campo de juego: Parque Dickisnon.

Hora 18.15′- Ferro Carril vs Nacional.

Hora 20.30′ Gladiador vs Universitario.

**********

Los hinchas de Salto Nuevo, Ferro Carril y Universitario con destino a la Tribuna España; Ceibal, Nacional y Gladiador, a la tribuna del este «Esc. Fernando Irazoqui».

EN HONOR A LOS TRES

El minuto del silencio no faltó para tres deportistas recientemente fallecidos: Juan Carlos Nava (por siempre colaborador de Ceibal), Walter Aliani (exfutbolista de Hindú y Salto Uruguay) y Humberto J. Solaro (por años, integrante de tribunales y comisiones asesoras de la Liga Salteña de Fútbol).

CON LOS DOS EN SALA

Desde la víspera, la suma en el Consejo Superior de los delegados de Hindú y Paso del Bote, Dr. Carlos Baldassari y Walter «Poto» Benítez. Primera vez de Paso del Bote en Primera División. Igualmente la presencia de Marcelo do Carmo, Juan Ramón Dávila y Federico Noboa, integrantes del Cuerpo Técnico de la Sub 15. La entrega de la Copa de Vice Campeón del Interior Sub 15, ya en vitrinas de la Liga.

EL SUPERÁVIT

Desde la tesorería de José Luis «Pipilo» de los Santos, el informe básico: la Sub 15 supo de un ingreso total de 555 mil pesos. Los egresos (gastos), se situaron en 420.000. Por lo tanto, superávit logrado. Un aspecto no menor y valorado en la justa dimensión. Históricamente la Sub 15 jugó a pérdida. Esta vez no.

TRES A DA SILVA

Baja en Gladiador: tres partidos de sanción a Carlos da Silva (expulsado ante Ferro Carril). Apunte desde el presidente Walter Martínez, para remarcar: las inscripciones de Salto Uruguay, Ceibal y Saladero, como componentes a nivel del fútbol femenino, sumándose a Nacional.