Sin dudas en cada fecha que pasa, no nos queda otra que seguir confirmando lo que en su momento habíamos opinado, acerca de lo interesante y competitivo del campeonato «Salteño» de Fútbol Sala en ambas divisionales.

Cuando opinábamos que está todo muy parejo entre todos, lo manejamos a sabiendas de cómo se habían preparado la mayoría de los equipos, los que se habían preocupado por reforzar sus planteles, también por mejorar y superar su producción estratégica y táctica en cancha, aspecto que resulta clave y fundamental en esta disciplina a la hora de buscar conseguir resultados y algo más.

Ahora en esta novena fecha, segunda (2ª rueda) en uno de los compromisos disputados el pasado fin de semana, el equipo de Florida venció a Tigre (líder hasta entonces), en un partido que ya en la previa lo señalábamos como el destacado en la división de privilegio «A», y así sucedió, luego de disputar un gran partido, donde aprovechó los momentos, y también convirtió en momentos claves, el equipo «auriazul» se terminó quedando con una victoria justa y merecida ante uno de los grandes candidatos a luchar por el título de la presente temporada 2019 – 2020 en la disciplina.

Y este resultado de victoria de Florida no fue sorpresa, y mucho menos «batacazo», porque más allá del rival, y más allá del partido, lo de Florida en lo que se lleva jugado del campeonato ya es una realidad palpable y notoria, porque recordemos que también había vencido al «tri» campeón Chaná» en la fecha pasada (8ª), y en algún caso vale destacar que errores propios no le permitieron conseguir otros resultados positivos en juegos donde el «auriazul» dejó puntos, que bien pudo haberlos ganado, y de conseguirlo hoy estaría liderando en tabla, así de simple. Clara muestra de mejoría en Florida, equipo y plantel comprometido, sabedor de lo que tiene, y lo que le falta, se «acomoda» al rival de turno y después hace lo suyo…después de la fecha que se completaba anoche, queda claro que Florida se suma a la nómina de candidatos y/o favoritos a luchar por estar dentro de los cuatro «Liguilleros», las cosas como son.

DANIEL SILVEIRA

Resultados de los partidos jugados

Novena fecha

Divisional «A»

Florida (8) – Tigre (6)

Saladero (15) – Universitario (5)

Ferro Carril vs Nacional, Almagro vs Chaná (Jugaban anoche)

Divisional «B»

San Isidro (9) – Salto Rowing (1)

Atlético Juventus (9) – Progreso (4)

Salto Grande (7) – Géneve 5 (3)

Sud América (8)- Ceibal (8)

Bohanes vs San Eugenio (Jugaban anoche)