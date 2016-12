Fútbol Sala “Salteño”

En dos escenarios, y con cuatro partidos esta noche por las divisionales “A” y “B”, se inicia la disputa de la quinta fecha (1ª rueda) del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala a nivel local

Sin dudas, y más allá de que cada uno de los diferentes compromisos se destacan en el arranque de la competencia en la presente temporada 2016 – 2017 en esta disciplina, queda claro que esta noche la doble jornada en el gimnasio “rojo” de Universitario merece el mayor destaque, debido a los compromisos que allí se jugarán.

Tal cual informábamos en nuestra edición de ayer, tras conocer los resultados registrados en la cuarta fecha pasada, las tablas de posiciones marcan que en la divisional “A” es Universitario quien lidera en solitario con puntaje ideal, y en la “B” es el equipo “azulgrana” de Barcelona quien comanda a cuatro fechas jugadas.

Detalles para esta noche

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2016 – 2017

Campeonato “Salteño”:

Divisionales “A”, y “B”

Quinta fecha: (Torneo Apertura)

Viernes 2 de diciembre

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Valor de la entrada: General $ 30,00 (Ingresan dos por $ 50,00)

Árbitros: (a designar)

Hora 21,15: FLORIDA vs RIVER PLATE (“A”)

Hora 22,30: BARCELONA vs G 5 (“B”)

Escenario: Estadio “1º de Diciembre de 1912” (Ferro Carril F.C)

Hora 20,00: ALMAGRO vs SP. CERRO (“B”)

Hora 21,30: PEÑAROL vs PARQUE SOLARI (“B”)

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.

Los partidos para mañana sábado

Uno por Liga Uruguaya, uno por el “Salteño”

Sábado 3 de diciembre

Escenario: Estadio polideportivo de Ferro Carril F.C

Hora 20,00: FERRO CARRIL vs PEÑAROL (Liga Uruguaya partido Nº 1 de play offs)

Hora 22,00: CHANÁ vs ATL. ARSENAL (“A”)