Tras una reunión entre el presidente Lacalle Pou y representantes de la organización Campo Unido, el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, informó que el Fondo Coronavirus, creado para atender la emergencia sanitaria, recibirá U$S 40 millones del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y 20 millones del Instituto Nacional de Carnes. Los restantes U$S 40 millones se generarán por transacciones concretadas en un año.

«Es un aporte espontáneo del sector agropecuario”, remarcó, Carlos María Uriarte, en rueda de prensa, luego del encuentro entre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y los representantes del sector agropecuario, este martes 14, en Torre Ejecutiva.

En la reunión, participaron además, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el prosecretario, Rodrigo Ferrés, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche y la directora general de Secretaría del Ministerio de Ganadería, Fernanda Maldonado.

“Por eso se valora triplemente el gesto de ayudar con una cifra que es casi el 25 % del importe estimado que tendrá el COVID 19 en Uruguay”, añadió Uriarte, en referencia al aporte de 100 millones de dólares que realizará el sector agropecuario al Fondo Coronavirus, creado por el Gobierno para atender la emergencia sanitaria declarada ante el avance del COVID-19 en Uruguay.

Los aportes al fondo se compondrán de unos 40 millones de dólares del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y otros 20 millones de dólares del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Además, unos 40 millones de dólares más serán transferidos durante el lapso de un año por concepto de venta de animales a frigoríficos, feria y pantallas, transacciones y exportaciones en pie, por el lapso de un año.

“El desafío es seguir trabajando para generar trabajo y recursos genuinos para salir adelante”, insistió Uriarte, quien aseguró que la situación sanitaria del interior del país es mejor que la que se vive en Montevideo y Canelones. El ministro de Ganadería agregó que se trabaja “para no parar la actividad, asegurar la cadena alimenticia y mantener las cadenas productivas y el campo andando con el desarrollo de protocolos que aseguren la salud a todos los uruguayos”.

Uriarte informó que la emergencia sanitaria declarada por el coronavirus provocó una caía del 30 % en las exportaciones cárnicas de Uruguay. “Igualmente somos optimistas que esto se va a revertir porque hay buenas noticias desde China que nos alientan a pensar que podemos reiniciar actividades en forma significativa dentro de algunos meses. Así como hay buenas noticias de países de América Latina por otros productos”, indicó.

En ese sentido dijo que el Gobierno está abocado a adecuar protocolos sanitarios en los puertos ante el aumento del trabajo y el tráfico de camiones debido a la finalización de la cosecha del arroz y la vendimia, y al inicio de la cosecha de soja.

LA UNIÓN EUROPEA NO DEVOLVIÓ CARNE EXPORTADA

Por otra parte, Uriarte aclaró que la Unión Europea no devolvió ninguna tonelada de carne exportada. “Lo que sucedió es que la carne que llegó a Europa y que estaba dentro de la Cuota 481, los importadores plantearon su imposibilidad de asumir los compromisos porque no tenían sus clientes. Estamos en negociación junto al Ministerio de Relaciones Exteriores para que esa carne se pueda negociar más adelante”, informó.