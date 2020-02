Hasta el sábado 29 de febrero se reciben las incripciones para jóvenes aspirantes a las becas 2020 del Fondo de Solidaridad a través de la sección Autogestión del Portal de Estudianteshttps://becas. fondodesolidaridad. edu.uy/

LA BECA Y LOS BENEFICIARIOS

Las becas del Fondo de Solidaridad están destinadas para apoyar a estudiantes de bajos recursos de la Universidad de la República (UDELAR), de la Universidad Tecnológica (UTEC) y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP).

Pueden solicitarla jóvenes que ingresan a la educación terciaria en 2020, estudiantes que ya estén cursando alguna carrera en dichas instituciones, también becarios que quieran renovarla o ex becarios.

La beca consiste en un apoyo económico mensual de $ 8.308 (valor 2019 de 2 BPC), se otorga durante un máximo de diez meses para los estudiantes de renovación y de ocho meses para quienes la solicitan por primera vez.

Para el otorgamiento de la beca se tiene en cuenta la situación social, económica y patrimonial de la familia, la integración del hogar y la escolaridad (para los estudiantes que ya están cursando el nivel terciario). Las edades máximas para postularse son entre 25 y 28 años según la categoría del becario VER CRITERIOS PASOS PARA SOLICITAR LA BECA EN AUTOGESTIÓN

1. Crear un usuario y contraseña en el Portal de Estudiantes AQUÍ . Si ya tiene un usuario y no recuerda la contraseña INGRESAR AQUÍ.

2. Completar los datos personales y registrarse con el correo electrónico personal (el que usan habitualmente).

3. En el MENÚ ir a SOLICITUD DE BECA, completar toda la información y adjuntar la documentación solicitada (el formulario se puede guardar parcialmente). Pueden consultar el INSTRUCTIVO disponible.

4. Luego de completar toda la información deben hacer clik en ENVIAR SOLICITUD (después no es modificable pero pueden hacer aclaraciones en la entrevista con la documentación correspondiente).

5. Verificar en el correo electrónico la confirmación de la solicitud, la fecha y hora de la entrevista en nuestras oficinas y la documentación a presentar (favor verificar el correo no deseado).

6. Concurrir a la ENTREVISTA con toda la DOCUMENTACIÓN SOLICITADA (es fundamental para estudiar cada caso, en caso contrario la solicitud podrá ser rechazada).

7. Seguir el ESTADO DE LA SOLICITUD en el Portal de Estudiantes y en la App MI BECA.

Toda la información de la beca se envía a través de los mensajes del Portal de Estudiantes y de la aplicación MI BECA , es fundamental que todos la descarguen.

Es responsabilidad del postulante verificar en estos medios, si tienen documentación requerida, entrevistas agendadas y en el Estado de la Beca podrán ver si la solicitud aún está en estudio, fue aceptada o rechazada (en ese caso figurará el motivo del rechazo).