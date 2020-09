El ciclo de Diego Forlán como director técnico de Peñarol llegó a su fin. La derrota 2-0 con Wanderers fue la gota que rebalsó el vaso para los dirigentes carboneros.

Quedó a siete puntos del puntero del Torneo Apertura, Wanderers, en nueve fechas. Esto provocó que muchos directivos perdieran la confianza en Forlán. Sin embargo, la mayoría de los dirigentes sostenía que la decisión final debía ser del presidente del club, Jorge Barrera, quien lo trajo a fines de 2019 cuando decidieron no renovarle el vínculo a Diego López. Barrera y Forlán se reunieron en la casa del presidente aurinegro. Ahí se le comunicó al técnico que fue cesado de su puesto tras dirigir un total de once encuentros oficiales (dos por Copa Libertadores y nueve por el Torneo Apertura) donde tan solo sumó 15 puntos de 33 posibles. La gran recriminación de los directivos: la magra cosecha de puntos, el poco juego que generaba el equipo y la carencia ofensiva para marcar goles. Todo esto provocó que el ciclo llegará a su fin. Sin resultados no hay ciclo que se sostenga. Es la ley seca del fútbol.