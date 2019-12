Así se jugará la próxima Copa Nacional de Selecciones 2020 organizada por OFI, todas las fases:

a) Fase por Regionales: Acorde con lo resuelto por el Consejo Ejecutivo esta Fase se disputará en 3 Regionales: Regional Norte-Litoral, Regional Centro-Sur y Regional Centro-Este. Regional Norte-Litoral 1.

Se organizan 1 serie de 3 selecciones y 2 series de 4 selecciones. 2.

Cada serie se disputará en dos ruedas, todos contra todos, en carácter de local y visitante, el fixture definitivo se establecerá en la reunión de delegados, digitándose el mismo para que Selecciones del mismo departamento no se enfrenten entre sí en la última fecha.

Clasifican a cuartos de final de la Regional 1ro y 2do de cada serie y los 3os de las series de 4 selecciones (8 selecciones), jugándose cuartos de final, semifinales y final en partidos de ida y vuelta, definiéndose Campeón y Vice Campeón de la Regional Norte-Litoral. (Se disputarán encuentros ida y vuelta entre los perdedores de semifinales para determinar el 3er puesto).

En Anexo se indican la conformación de las series y los cruces (ida y vuelta) de cuartos de final y semifinales.

Las posiciones en cada serie, el ordenamiento de selecciones y las definiciones de las llaves se determinarán por el sistema que se explica más adelante (Punto 7 “Definición de Posiciones”). Regional Centro-Sur

Se organizan 2 series de 3 selecciones y 1 serie de 4 selecciones.

Cada serie se disputará en dos ruedas, todos contra todos, en carácter de local y visitante, el fixture definitivo se establecerá en la reunión de delegados, digitándose el mismo para que Selecciones del mismo departamento no se enfrenten entre sí en la última fecha.

Clasifican a la siguiente instancia de la Regional los 2 primeros de cada serie (6 selecciones), jugándose la misma en 2 series, a dos ruedas, de 3 equipos cada una, el fixture definitivo de cada serie se sorteará en la reunión de delegados.

Clasifican a la final de la Regional los ganadores de cada serie definiéndose Campeón y Vice Campeón de la Regional Centro-Sur.

En Anexo se indican la conformación de las series de ambas instancias.

Las posiciones en cada serie, el ordenamiento de las selecciones y las definiciones de las llaves se determinarán por el sistema que se explica más adelante (Punto 7 “Definición de Posiciones”). Regional Centro-Este

Se organizan 2 series de 3 selecciones y 1 serie de 4 selecciones.

Cada serie se disputará en dos ruedas, todos contra todos, en carácter de local y visitante, el fixture definitivo se establecerá en la reunión de delegados, digitándose el mismo para que Selecciones del mismo departamento no se enfrenten entre sí en la última fecha.

Clasifican a cuartos de final de la Regional los 2 primeros de cada serie y el 3ro de la serie de 4 equipos (7 selecciones), quedando libre en esta fase el 1ro de la serie de 4 equipos, las 6 selecciones restantes juegan cruzados partidos de ida y vuelta (3 llaves).

Clasifican a semifinales de la Regional los ganadores de cada llave más el equipo que había quedado libre en la fase anterior (4 equipos), jugándose, semifinales y finales, en partidos de ida y vuelta, definiéndose Campeón y Vice Campeón de la Regional Centro-Este. (Se disputarán encuentros ida y vuelta entre los perdedores de semifinales para determinar el 3er puesto).

En Anexo se indican la conformación de las series y los cruces (ida y vuelta) de cuartos de final y semifinales.

Las posiciones en cada serie, el ordenamiento de selecciones y las definiciones de las llaves se determinarán por el sistema que se explica más adelante (Punto 7 “Definición de Posiciones”).

b) Fase General (Nacional):

Los Campeones y Vice campeones de cada Regional clasifican para esta Fase, así como el 3º. de la Regional Norte-Litoral y el 3o de la Regional Centro Este, jugándose cuartos de final en 4 llaves en partidos de ida y vuelta.

Clasifican a semifinales de esta Fase los 4 ganadores, jugándose semifinales y finales definiéndose Campeón y Vicecampeón Nacionales de OFI.

En la reunión de Delegados se sortearán los cruces (llaves ida y vuelta) para cuartos de final, acorde con lo expresado en Anexo. Semifinales y final en llaves ida y vuelta acorde con lo expresado en Anexo.

La definición de estas llaves será por el sistema que se explica más adelante (Punto 7 “Definición de Posiciones”).

c) Categoría Juveniles (Sub 17)

Las selecciones que clasifiquen para las siguientes fases (etapas de campeonato) en ambas categorías (Absoluta y Juveniles Sub 17), tanto en la Fase Regional como en la Fase Nacional, la selección Categoría Absoluta arrastrará a su selección Sub 17 en cuanto a rivales y localía.

En caso de disputarse, al igual que el año anterior, partidos con las formativas de la AUF por parte de las 8 selecciones que pasan a la Fase General, la selección de Maldonado Capital estará excluida de esta competición entrando en su lugar aquella selección de la Regional Centro-Este que haya quedado afuera en la definición del tercer puesto de la misma.

ANEXO

REGIONAL NORTE -LITORAL

SERIE A: Rivera Capital – Tacuarembó Capital – Artigas Interior – Artigas Capital

SERIE B: Paysandú Capital – Paysandú Interior – Salto Capital – Salto Interior

SERIE C: Río Negro Capital – Río Negro Interior – Soriano Interior

Cuartos de Final Regional:

Llave D) 1º. Serie A vs 2º. Serie B Llave E) 1º. Serie B vs 3º. Serie A Llave F) 2º. Serie C vs 2º. Serie A Llave G) 1º. Serie C vs 3º. Serie B En partidos de ida y vuelta eligiendo localía los primeros de Serie, sorteándose la localía en la Llave F)

Semifinales Regionales: Ganador Llave D vs ganador Llave E y ganador Llave F vs ganador Llave G (eligen localía los mejores ganadores de cuartos de final o en su defecto sorteo).

Final Regional: Ganadores de semifinales (elige localía el mejor ganador o en su defecto sorteo) Encuentros por el 3er puesto elige localía el mejor perdedor o en su defecto sorteo. En ambos disputan partidos de ida y vuelta.