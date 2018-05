Básquetbol salteño

Inicia hoy la disputa de la quinta fecha (2ª rueda) del torneo Apertura de básquetbol a nivel de las divisiones menores.

Detalles para hoy Así jugarán

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2018

Campeonato “Salteño”: Categorías Formativas

Quinta fecha: 2ª Rueda (Apertura)

Viernes 25 de Mayo

Hora 18.00: Sub 12 (Pre Minis)

Hora 19.15: Sub 14 (Pre infantiles)

Hora 20.30: Sub 18 (Cadetes>)

Los partidos:

FERRO CARRIL vs SALTO URUGUAY (De los Santos – Rivero)

NACIONAL vs UNIVERSITARIO (Fernández – Panizza)

ATLÉTICO JUVENTUS vs CÍRCULO SPORTIVO (Cunha – Posada)

Nota: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en cada caso