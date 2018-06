Como positiva se consideró la última reunión llevada a cabo en la ciudad de Young el pasado fin de semana

Como positiva fue catalogada la última reunión de la “refundada” Organización del Básquetbol del Litoral llevada a cabo en la ciudad de Young (Río Negro) el pasado sábado. Con presencia de Daniel Morales ex presidente de L.U.B, hoy encargado de las Ligas del Interior a nivel de FUBB, a quién las Ligas de Salto, Paysandú, y Mercedes le solicitaron el apoyo económico para poder llevar adelante las competencias a nivel de Formativas que están previstas para esta temporada.

En lo que hace al Litoral de clubes, en este torneo jugarán las categorías Sub 14, Sub 16, y Sub 18, y a nivel de selecciones solo lo harán esta vez las categorías Sub 14 y Sub 16.

En próximas ediciones estaremos ampliando detalles y novedades surgidas en dicha reunión de O.B.L