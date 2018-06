Formativas Básquetbol: Hoy arranca la 1ª fecha del Clausura

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2018.

Campeonato “Salteño”: Categorías Formativas.

Torneo Clausura: 1ª Fecha.

Miércoles 13 de junio

Hora 18.00: Sub 12.

Hora 19.15: Sub 14.

Hora 20.30: Sub 18.

Los partidos:

FERRO CARRIL vs UNIVERSITARIO.

NACIONAL vs ATLÉTICO JUVENTUS.

SALTO URUGUAY vs CÍRCULO

SPORTIVO.

Nota: Los equipos nombrado en primer término, oficiarán de locales en cada caso.