Formativas del básquetbol cierran hoy la 2ª fecha en Sub 12, Sub 16 y Sub 20

En la jornada de hoy jueves, en tres escenarios diferentes, se estará completando la disputa de la segunda fecha (1ª rueda) del torneo Apertura en el “Salteño” de básquetbol para las categorías formativas.

Sin dudas la competencia en las divisiones menores de nuestro básquetbol que se viene desarrollando de la mejor manera, con todo el trabajo que fue planificado y organizado con el debido tiempo de antelación, y los clubes (que también en algún caso aportaron lo suyo), en un par de reuniones ya decidieron apoyar la propuesta de forma de disputa y demás, para que de esa forma los “gurises” comenzaran a disputar su campeonato, el que queda claro tendrá un calendario extenso en cuanto a la competencia, porque más allá del campeonato a nivel local, después se vendrá la competencia de la “refundada” O.B.L (Organización del Básquetbol del Litoral) conjuntamente con los equipos de Paysandú y Mercedes, y los chicos recién estarán cerrando su temporada allá por mediados del mes de noviembre, habiendo jugado casi nueve meses al básquetbol… las cosas como son.

Así jugarán

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2017. Campeonato “Salteño”: Divisiones Formativas. 2ª Fecha: Primera rueda torneo Apertura.

Jueves 30 de marzo.

Valor de la entrada: General $ 30,00. Árbitros: (a designar).

“Mosquitos”-Hora 18,00. Sub 12 (Pre minis) – Hora 18,30.

Sub 16 (Infantiles) – Hora 19,30. Sub 20 (Juveniles) – Hora 21,00.

Los partidos: CÍRCULO SPORTIVO vs ATLÉTICO JUVENTUS

UNIVERSITARIO vs FERRO CARRIL

NACIONAL vs SALTO URUGUAY

Nota: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en todos los casos.