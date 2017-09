Hoy en tres escenarios, se completa la disputa de la segunda fecha (1ª rueda) del toneo Clausura del campeonato “Salteño” en divisiones menores.

En la jornada de hoy, en tres escenarios diferentes, con tres categorías jugando, se estará completando la disputa de la segunda fecha (1ª rueda) del torneo Clausura a nivel de divisiones Fomativas correspondiente al campeonato “Salteño”.

Un inicio del torneo Clausura que como venido informando, y opinando, cuenta con una gran paridad entre varios equipos, en las cuatro categorías (Sub 14, Sub 16, Sub 18, y Sub 20), las que puntúan para la tabla General y/o Acumulado, lo que hace que exista gran expectativa acerca de lo que pueda pasar en esta segunda parte del campeonato, previo a la disputa de la serie de play offs semifinales.

Vale recordar que al cabo de este torneo Clausura, donde recién se está jugando la segunda fecha, de la primera rueda (luego se vendrá la segunda), al cabo de la fase regular clasificarán a la instancia de play offs los cuatro primeros en cada categoría de las antes mencionadas, donde luego al mejor de tres partidos en play offs ( con la localía en favor del mejor ubicado en tabla) se cruzarán 1º vs 4º, y 2º vs 3º para definir a los dos finalistas en cada divisional.

Así jugarán

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2017

Campeonato “Salteño”: Categorias Formativas

2ª Fecha (1ª Rueda): Torneo Clausura

Jueves 7 de septiembre

Valor de la entrada: General $ 30,00

Árbitros: (a designar)

Hora 18,00: Sub 12 (Pre Minis)

Hora 19,30: Sub 16 (Infantiles)

Hora 21,00: Sub 20 (Juveniles)

Los partidos:

ATLÉTICO JUVENTUS vsa CÍRCULO SPORTIVO

FERRO CARRIL vs UNIVERSITARIO

SALTO URUGUAY vs NACIONAL

Nota: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en cada caso.