Hoy se retoma en tres escenarios la competencia del “Salteño” entre equipos locales

En la jornada de hoy jueves, en tres escenarios diferentes, estará iniciando la disputa de la quinta fecha (última de la primera rueda) del torneo Apertura a nivel de las divisiones menores de nuestro básquetbol. Tras lo fuera la semana próxima pasada los dias fijados para disputar los partidos atrasados, y habiendo quedado al día con el calendario de partidos pendients de disputa, y lo que fuera la llegada de las delegaciones de Rivera y Artigas a Salto para jugar sus compromisos fijados ante Nacional y Ferro Carril en divsiones U13, U15, y U17, en la jornada de hoy jueves se retoma la competencia entre equipos locales, iniciando con las categorías menores de Formativas (U11, U12, y U13) la disputa de la quinta, y última fecha de la primera rueda del campeonato “Salteño” en tres escenarios. Dicha fecha se completará el próximo sábado con los compromisos entre las categorías mayores (U15, U17, y U19) con los mismos partidos.

Así jugarán

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2019

Campeonato “Salteño”: Divisiones Formativas

Quinta fecha: Primera rueda (Torneo Apertura)

Valor de la entrada: General $ 50,00

Árbitros: (a designar)

Jueves 2 de mayo

Hora 18,00: U 11 (Escuelita)

Hora 19,15: U 12 (Pre Mini)

Hora 20,30: U 13 (Minis)

Sábado 4 de mayo

Hora 16,00: U 15 (Infantiles)

Hora 17,45: U 17 (Cadetes)

Hora 19,30: U 19 (Juveniles)

Los partidos:

SALTO URUGUAY vs CÍRCULO SPORTIVO

ATLÉTICO JUVENTUS vs NACIONAL

FERRO CARRIL vs UNIVERSITARIO

Nota: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en cada caso.