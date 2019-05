Hoy inicia la disputa de la primera fecha (2ª rueda) del torneo Apertura en las divisiones menores de nuestro básquetbol

Tal cual lo decidido, acordado, y fijado en la última reunión semanal en la L.S.B, el Consejo de Formativas realizó la fijación de la primera fecha (2ª rueda) del torneo Apertura del campeonato “Salteño” a nivel de las categorías Formativas. Dicha fecha estará iniciando en la jornada de hoy jueves con los partidos y Encuentros entre las categorías de los más “chiquitos”, y completará el próximo sábado con las divisiones mayores.

Detalle de partidos

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2019

Campeonato “Salteño”: Categorías Formativas

Jueves 9 de mayo

Hora 18.00: U11 (Escuelita)

Hora 19.15: U12 (Pre minis)

Hora 20.30: U13 (Minis)

Sábado 11 de mayo

Hora 16.00: U15 (Infantiles)

Hora 17.45: U17 (Cadetes)

Hora 19.30: U19 (Juveniles)

Los partidos:

FERRO CARRIL vs NACIONAL

SALTO URUGUAY vs UNIVERSITARIO

CÍRCULO SPORTIVO vs ATLÉTICO JUVENTUS

Nota: Los equipos nombrado en primer término, oficiarán de locales en cada caso