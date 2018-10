Hoy partidos de la última rueda en las divisiones menores de Formativas en tres escenarios

En referencia a la actividad fijada para los más chiquitos, en este caso a las divisiones Sub 12 y Sub 13, en la jornada de hoy, en tres escenarios diferentes, se estarán llevando a cabo los Encuentros correspondientes a la última fecha del campeonato.:

ASÍ JUGARÁN

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2018.

Campeonato “Salteño”: Categorías Formativas.

Jueves 11 de octubre.

Sub 12: Hora 18.00.

Sub 13: Hora 19.00.

Los partidos:

NACIONAL vs ATLÉTICO JUVENTUS

FERRO CARRIL vs UNIVERSITARIO

SALTO URUGUAY vs CÍRCULO SPORTIVO

Nota: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en cada caso.