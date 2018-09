Este próximo fin de semana (sábado y domingo) inicia la competencia a nivel de clubes del Litoral en Salto y Paysandú

Tal cual lo hemos venido informando oportunamente en estas páginas, en ediciones anteriores, este próximo fin de semana, más precisamente los días sàbado, y domingo próximos, se estará iniciando la competencia a nivel de clubes del Litoral avalado por la Organización del Básquetbol del Litoral (O.B.L), con la participacón de equipos de los departamantos de Salto, Paysandú,y Soriano (Mercedes ) en este caso. En lo que refiere a la competencia del próximo fin de semana, aquí en Salto (escenarios a aconfirmar) se estarà disputando el torneo a nivel de categoría Sub 18 (Cadetes), y en la ciudad de Paysandú se hará lo propio con la división Sub 14 (Pre infantiles), con participación de aquellos equipos que han finalizado como campeones y vices en cada divisional, de cada departamento respectivamente. Sin dudas una competencia no solo muy requerida desde siempre, sino también necesaria, no solo para el básquetbol del Litoral todo, sino básicamente también pensando en los chicos de las divisiones Formativas, que vuelven a tener su comepetencia a nivel interdepartamental, y todo lo que eso conlleva, a la hora de pensar en el crecimiento, no solo en el plano deportivo, sino también personal, a la hora de contar con otra competencia, jugar ante otros rivales, y hacer amigos y contactos con chicos de otros departamentos, aspectos por demàs positivos, en lo que hace a la experiencia vivida por los “gurises”.

Es cierto que habrá muchas cosas por mejorar, lo sambemos, y lo sabe la dirigencia, como por el ejemplo el tema calendario futuro para esta competencia, la que históricamente se realizó una vez finalizados los campeonatos en cada uno de los departamentos del Litoral, pero seguramente ya para la próxima temporada esto se solucione, para que cada equipo, o cada selecciòn, tenga el tiempo suficiente de planificación y preparación para este tipo de torneos. Pero hoy lo importante, según nuestra opinión, es que se juega, y esto arranca nuevamente, sabedor todo el entorno de que hay mucho por corregir, las cosas como son. En próximas ediciones informaremos detalles referidos a las dos competencias a nivel de clubes del próximo fin de semana en Salto, y Paysandú respectivamente.

DANIEL SILVEIRA