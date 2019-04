Sin actividad esta semana en lo que refiere a las divisiones menores de nuestro básquetbol

Tal cuál lo que ya había quedado estipulado de antemano, en esta semana no habrá actividad referida a la competencia de las divisiones Formativas de nuestro bàsquetbol debido al feriado de Semana Santa o de Turismo.

La competencia en las categorias Formativas estará retornando el próximo dia jueves 25, y sábado 27 del corriente, con la dipsuta de la quinta fecha, y última fecha, de la primera rueda del torneo Apertura.

Los partidos de la 5ª fecha

FERRO CARRIL vs UNIVERSITARIO ATLÉTICO JUVENTUS vs

NACIONAL SALTO URUGUAY vs CÍRCULO SPORTIVO

Nota: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en cada caso.