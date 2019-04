Esta semana los atrasados y pendientes de disputa, domingo llegan Rivera y Artigas

Tras lo decidido en la última reunión semanal en la Liga Salteña de Básquetbol, y en algo que ya estaba sabido de antemano, esta semana (siempre la última de cada mes), se utiliza para jugar los partidos que por alguna razón hubieran sido suspendidos por diferentes motivos, y se encuentren pendientes de disputa.

Eso sucederá en la jornada de mañana, porque el próximo domingo estarán llegando a Salto las delegaciones de Rivera y Artigas para disputar sus compromisos fijados ante Nacional y Ferro Carril respectivamente.

En otro orden, el próximo, el equipo del Atlético Juventus en categoría U 19 (Sub 20) deberá viajar a la ciudad de Paysandú para disputar su compromiso fijado ante el Centro Allavena allí en el gimnasio “Vaticano” en la capital de la “heroica”

Detalle de partidos

Viernes 26 de abril

Escenario: Estadio de Ferro Carril

Ferro Carril vs Salto Uruguay (“Pico” de partido U 13)

Sábado 27 de abril

Escenario: Gimnasio de Nacional

(Partidos atrasados)

Hora 16.00: U 15

Hora 17.15: U 17

Hora 19.30: U 19

NACIONAL vs UNIVERSITARIO