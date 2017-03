Montevideo, 14 mar (EFE).- El fotógrafo uruguayo Luis Fabini presentó hoy en el Centro Cultural de España de Montevideo su obra “Vaqueros de América”, a través de la cual muestra la vida de los gauchos y vaqueros de siete países de este continente y sus experiencias durante diez años.

Según destacó a Efe este artista, la iniciativa nació desde su niñez cuando visitaba, junto a su familia, la estancia de unos amigos a las afuera de Montevideo y posteriormente tras tres años de prácticas de la meditación zen, que entre sus bases busca la ruptura de la conciencia y la iluminación instantánea.

“Explotó en mi cabeza y corazón el mundo, color, el hombre trabajador, las arrugas en las manos, el misterio de la noche, el fuego, el mate, el olor a carne chamuscada, el olor a caballo. Esos momentos estuvieron clavados en mi corazón desde siempre y dije es esto lo que tengo que hacer”, expresó.

Así, señaló que luego de tomar la decisión de dejar todo lo que hacía a diario para ir en busca de su sueño partió al norte de Uruguay con 20 dólares para iniciar esta aventura que le tomó una década en finalizar.

Para Fabini, lo que tienen en común los gauchos y vaqueros de América es su caballo y la montura. “Estoy seguro que si pones un gaucho americano con uno uruguayo o argentino y de repente no hablan el mismo idioma pero si la misma forma de ser y estoy seguro de que se entendieran, ya que comparten su amor por el caballo”, aseguró. De igual forma, añadió que el desarrollo de este proyecto “no fue fácil”, aunque lo importante para él era hacer las fotos “pasara lo que pasara” ya que estaba decidido a “seguir fotografiando”.

Luego de la realización de este trabajo, para el fotógrafo uruguayo quedó claro que, a pesar de pasar por situaciones económicas difíciles, debe seguir sus instintos hacia donde lo lleven, ya que como afirmó, busca autenticidad en los demás y si mismo. Lo que valora este uruguayo luego de una década tras las pistas de los gauchos y vaqueros es la conexión, el trabajo y conocerse a si mismo.

“Trato de adaptarme a lo que se está desarrollando al frente mío y a través de eso trabajar. La fotografía no es algo que me atrape, lo que me atrapa es el mensaje o cómo me puedo expresar a través de la fotografía”, concluyó.

Entre los países que visitó Fabini durante su recorrido estuvieron Canadá, Chile, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, México y Uruguay. EFE