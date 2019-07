París, 2 jul (EFE).- Francia “todavía no está lista” para ratificar el acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y el Mercosur, según anunció hoy la portavoz del Gobierno francés, Sibeth Ndiaye.

“Vamos a estudiarlo en detalle, y en función de esos detalles, decidiremos. Por el momento, Francia no está lista para ratificar” el tratado, declaró Ndiaye en una entrevista en el canal informativo “BFM TV”.

Para la portavoz gubernamental, los países del Mercosur -Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay- deberán dar garantías a Francia para que ratifique el acuerdo, como ya sucedió con Canadá antes de rubricar su acuerdo comercial con le UE, el llamado CETA.

“Lo que decíamos del CETA hace cinco años no es lo mismo que decimos hoy, porque el CETA de hace cinco años no es el de hoy. Hay unas garantías que hemos obtenido en las conversaciones con el Gobierno canadiense”, señaló Ndiaye.

La portavoz insistió en que el Gobierno francés va a “examinar” atentamente el texto antes de comprometerse con él: “Hoy no puedo decir que vayamos a ratificarlo”, sentenció.

Horas después, preguntado en la Asamblea Nacional sobre este mismo asunto, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, pidió tiempo y un examen sin prisas del texto para expresar la posición final de su país.

“Desde hace veinte años, las conversaciones estaban en marcha, y después hubo una aceleración repentina. Y no estoy seguro de que, incluso en las aceleraciones repentinas, la precipitación sea buena consejera (…). Francia pide examinarlo”, señaló.

Para el jefe de la diplomacia gala, hay tres líneas rojas por las que no transigirán: el respeto integral del Acuerdo de París sobre el clima, la protección de las normas ambientales y sanitarias, y la protección del sector agrícola francés con una cláusula de salvaguarda.

Por lo tanto, añadió, Francia establecerá su posición definitiva una vez constatado el respeto a esas tres condiciones y evaluado el texto con un estudio independiente de impacto.

Por su parte, el ministro de Transición Ecológica y Solidaria, François de Rugy, destacó que una de las “consecuencias indirectas” del pacto con el Mercosur es que Brasil se haya comprometido a no salir del Acuerdo de París sobre el clima.

Sin embargo, recordó que el tratado comercial “no ha sido ratificado aún, y no lo será hasta que Brasil respete sus compromisos” en materia ecológica.

“No habrá ratificación si Brasil continúa con la deforestación” en el Amazonas, aseveró De Rugy.

Francia ha sido desde el inicio uno de los países más reticentes a cerrar el acuerdo con el Mercosur, debido sobre todo a las garantías ecológicas que exige y a la presión de sus agricultores, especialmente por las importaciones de vacuno y azúcar.

Las negociaciones técnicas para un acuerdo entre la UE y Mercosur se iniciaron en Buenos Aires en abril de 2000 y desde entonces se han celebrado más de una treintena de rondas de conversaciones, un proceso complejo, incluso con bloqueos durante muchos años.

