El lunes, fue tiempo de arranque en la semana, para el Universitario de Ramón Rivas. Trabajos regenerativos para quienes alistaron ante Nacional, mientras que los restantes integrantes del plantel encararon fútbol ante Arsenal. Martes libre, teniendo en cuenta la emisión en directo del partido Uruguay y Chile, mientras el miércoles, turno

puntual para el profesor Carlos Ribero. Retoque en el plano físico y minutos de fútbol que no faltaron. Jueves de fútbol, en tanto para hoy viernes, todo muy leve y sin exigencias, teniendo en cuenta la proximidad del juego ante Salto Nuevo, cierre de la segunda fecha del hexagonal.

Para los rojos, aspecto no menor: ni lesionados ni suspendidos. Todo el plantel disponible.

AQUELLA RESPUESTA A ESTA RATIFICACIÓN

Imponiéndose ante Nacional por 1 a 0 con el gol de Alexander Píriz, Universitario fue ganador en la etapa inaugural. A la luz del rendimiento, con EL PUEBLO para escuchar, Ramón Walter Rivas para decir: “Van los mismos, el equipo no se cambia”.

Queda en claro que el Director Técnico ratifica a Franco Ávalos en la zona de volantes y Matías Laxague en acople directo al ataque junto a Alexander Píriz. Por lo tanto, George dos Santos permanecerá en el banco de espera. Certeza de rendimiento y otra vez de pique, Valentín Fornaroli. La respuesta alcanzada por Universitario a varios niveles frente a Nacional. Muchos más allá del 1 a 0, lógicas de rendimiento. El sostén colectivo de la “U” resulta inocultable.

DESDE ELLOS

Por lo tanto, estos 11 de Universitario para jugarle mañana a Salto Nuevo.

Para la custodia del arco: JOHN PATRICK BURGARDT.

En zona defensiva: OCTAVIO PINTOS, MATÍAS FLORES, ELBIO JOSÉ CONTI, JOAQUÍN BURUTARÁN.

A cuenta de la línea de volantes: MARCELO ALEXANDER MENONI, LUIS EDUARDO FACIO, FRANCO ÁVALOS, VALENTÍN FORNAROLI.

En misión de ataque: ALEXANDER PÍRIZ y MATÍAS LAXAGUE.

Ganó el Apertura y ganó el Acumulado. No en vano, Universitario es un candidato potencial.