Bien de adolescente se fue a Peñarol de Montevideo. No le faltó resonancia en divisiones juveniles de los aurinegros. Desde su posición de volante externo, no solo la plasticidad de los recursos, sino los goles que se fueron sumando. El hincha de Peñarol pasó a reconocerlo, por sus anotaciones clásicas ante el rival de todas las horas.



Lo cierto es que FRANCO CORREA fue convocado dos años atrás, para integrar la selección Sub 15 de Uruguay, que iría a afrontar el Torneo Sudamericano de la categoría. Ahora la buena nueva que EL PUEBLO reflejó en la página 1 de la edición de la víspera: el juvenil salteño fue convocado para la Sub 17, que apuntará desde ya a los certámenes internacionales pactados para el año próximo.

Desde el lunes adiestraran en el «Complejo Celeste», el bastión que es parte del denominado «proceso» liderado por el técnico Tabárez.

En el caso de Franco Correa, supo de sus primeros pasos en Cerro a nivel del Baby Fútbol en nuestro medio. Su apellido tiene relación directa con quienes han sido parte de la entidad albiceleste, tanto en calidad de jugadores, como de integrantes de comisión o desde el rol más apasionado: el del hincha. Una inmejorable ocasión para Franco. ¿Qué duda cabe?

Mientras los videos derivados a cronistas de este diario, no hacen menos que sintetizar el caudal de aptitudes que revela.

Hay que suponer que su caso es uno más entre tantos: jugadores que van ascendiendo de categoría a nivel de las selecciones uruguayas. Coherencia con sentido de búsqueda.